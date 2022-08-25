Hoài Linh trở lại miền Trung sau ồn ào, đàn em tiết lộ tính cách ngoài đời của nam danh hài khiến CĐM không khỏi xúc động

Đàn em (nghệ sĩ Bình Tinh) đã tiết lộ về những ân tình đáng quý mà Hoài Linh dành cho anh em trong chuyến lưu diễn miền Trung khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Từng vướng phải một số lùm xùm khiến hình ảnh Hoài Linh trở nên kém đẹp trong mắt công chúng. Tuy nhiên, sau ồn ào chuyện từ thiện, Hoài Linh có chuyến lưu diễn ở các tỉnh miền Trung cùng với nhiều nghệ sĩ gạo cội khác. Qua những hình ảnh đươc bạn bè đồng nghiệp chia sẻ, ai nấy đều mừng vì nam danh hài được khán giả nơi đây chào đón nồng nhiệt và hết lòng yêu thương. Hoài Linh đi đến đâu là được vây quanh đến đó, được xin chụp ảnh vào giao lưu vô cùng vui vẻ. Hoài Linh thoải mái giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm với khán giả trong chuyến lưu diễn miền Trung. (Ảnh: FC Hoài Linh) Mới đây, trên trang cá nhân của mình, đàn em trong nghề với Hoài Linh - Bình Tinh tiết lộ hình ảnh Hoài Linh trong lòng các anh em trong đoàn. Theo đó, nam danh hài không chỉ tất bật chuẩn bị tập tuồng để diễn mà còn nhiệt tình hỗ trợ đàn em suốt chặng hành trình dài ngày, Bình Tinh viết:

"Để cho các em bay về trước vì biết sáng mai Mỹ phải chụp hình. Tinh đi quay. Quốc đi Cao Lãnh. Anh ôm hết đoàn Huỳnh Long - đi xe chung với cả đoàn suốt từ Tam Kỳ - Quảng Nam về đến Đình Cầu Muối - Lo ăn lo uống ngập mặt suốt chuyến đi cho đoàn với chức vụ tự phong (chứ ai dám phong trời ơi): Tổ trưởng tổ hậu đài để danh chánh ngôn thuận lo cho những người nghèo của Huỳnh Long được no cơm ấm áo...".

Hoài Linh chăm lo chuyện ăn uống cho cả đoàn rất vất vả.

(Ảnh: FB Bình Tinh) Ngoài ra, Bình Tinh còn tiết lộ anh em trong đoàn còn đặt biệt danh mới cho nam danh hài vì tấm lòng của nam nghệ sĩ. Sự yêu thương và chăm sóc của Hoài Linh dành cho các đồng nghiệp, các đàn em khiến mọi người xúc động và trân quý. Có thể thấy, hiếm khi khán giả mới thấy Hoài Linh chia sẻ về gia đình, bạn bè hay cuộc sống. Những gì mọi người biết được đa phần là qua lời của em trai, bạn bè, đồng nghiệp nam danh hài. "Nhiều lắm... rất nhiều việc, nhiều điều em muốn cảm ơn anh vì em thấy hết, biết hết nhưng giờ nói gì với anh cũng bằng thừa thôi anh ơi"_ Bình Tinh chia sẻ. Ngoài ra, con gái nuôi của Kim Tử Long cũng không quên trêu tiền bối của mình: "Nhận chức rồi là ký hợp đồng dài hạn luôn nha anh ơi hihi... Đừng rời xa các em nha... Yêu anh lắm vì tất cả... Chúng em từng thành viên Huỳnh Long đều cảm nhận được hết".

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng Tiếp tục vào tạo hình nữ đi diễn dù trước đó Hoài Linh từng tuyên bố sẽ không bao giờ giả gái nữa khiến dư luận dậy sóng và nhận về nhiều quan điểm không mấy tích cực

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