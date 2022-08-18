Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng

Hậu trường 18/08/2022 14:07

Tiếp tục vào tạo hình nữ đi diễn dù trước đó Hoài Linh từng tuyên bố sẽ không bao giờ giả gái nữa khiến dư luận dậy sóng và nhận về nhiều quan điểm không mấy tích cực

Mới đây, trên trang facebook cá nhân NSƯT Hữu Quốc đã đăng tải hình ảnh thân thiết bên NSƯT Hoài Linh, có thể thấy trong bức ảnh nam danh hài xuất hiện với tạo hình giả gái đang rất tươi tỉnh. Tuy nhiên, việc liên tiếp hóa trang, nhập vai phụ nữ của Hoài Linh khiến nhiều người khó hiểu về phát ngôn trước đó của anh.

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 1
Hoài Linh chụp cùng NSƯT Hữu Quốc. (Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cư dân mạng đã "đào" lại phát ngôn cuối năm 2011 của Hoài Linh, theo đó nam nghệ sĩ từng tuyên bố sẽ không bao giờ giả gái nữa.

"Tôi không giả gái nữa nhưng có thể đóng vai phụ nữ, một bà mẹ hay bất cứ cái gì đó để làm nên một kịch bản hoàn hảo, một tiết mục biểu diễn ấn tượng. Điều khán giả muốn là một chương trình biểu diễn trọn vẹn, chạm đến cảm xúc của họ với những thông điệp rõ ràng chứ không phải tôi xuất hiện với hình tượng thế nào. Điều tôi quan tâm là cảm xúc của khán giả", Hoài Linh từng chia sẻ với báo chí lúc bấy giờ.

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 2
Lần gần đây nhất Hoài Linh giả gái trong bộ phim "Mến Gái Miền Tây". (Ảnh: Poster phim)

Bỏ qua những ồn ào về đời tư cá nhân thì với tư cách là một diễn viên, nghệ sĩ Hoài Linh thực sự được công chúng công nhận là một nghệ sĩ có tài, có tâm, hết mình với nghề diễn. Và liệu việc giả gái của nghệ sĩ Hoài Linh trái với phát ngôn trước của nam nghệ sĩ đây có đáng để nhận về nhiều những ý kiến gay gắt của khán giả không hay không?

Một số tạo hình vào vai nữ của NSƯT Hoài Linh:

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 3

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 4

Không nhận ra Hoài Linh <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/trang-diem-55'>trang điểm</a> đậm, giả gái đi diễn-5

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 6

Từng tuyên bố không bao giờ giả gái nữa nhưng Hoài Linh vẫn tiếp tục đánh phấn, tô son, gắn mi giả đi diễn khiến dư luận dậy sóng - Ảnh 7

Sau những lùm xùm từ vụ ăn chặn tiền từ thiện lũ lụt miền Trung, Hoài Linh đang dần trở lại với nghiệp diễn. Nam danh hài chăm chỉ đi show ở tỉnh, gần đây nhất là chuyến lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung cùng một số nghệ sĩ khác NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Hằng, Bình Tinh, Hữu Quốc,... Khác với những suy nghĩ của nhiều người, Hoài Linh được bà con miền Trung chào đón rất nhiệt tình.

Bỏ qua scandal cũ, khán giả miền Trung yêu thương và đón nhận sự trở lại của Hoài Linh bằng cách rất nghĩa tình

Bỏ qua scandal cũ, khán giả miền Trung yêu thương và đón nhận sự trở lại của Hoài Linh bằng cách rất nghĩa tình

Hơn một năm trôi qua kể từ ngày lùm xùm chuyện tiền từ thiện "bùng nổ" mạng xã hội nhưng đến nay khi trở lại làng giải trí, Hoài Linh vẫn nhận được sự đón nhận từ người hâm mộ.

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