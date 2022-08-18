Bỏ qua scandal cũ, khán giả miền Trung yêu thương và đón nhận sự trở lại của Hoài Linh bằng cách rất nghĩa tình

Năm 2021 được xem là năm hạn của các nghệ sĩ Việt, đặc biệt là danh hài Hoài Linh khi vướng lùm xùm tiền từ thiện miền Trung. Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều ý kiến trái chiều vẫn nhắm đến nam danh hài. Sau hơn một năm trôi qua, Hoài Linh mới dần quay lại làng giải trí và thái độ người dân khi thấy nam nghệ sĩ mới là điều đáng chú ý.

Theo đó, NSƯT Hoài Linh và các nghệ sĩ khác như NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Hằng, Bình Tinh, Hữu Quốc… đang có chuyến lưu diễn, hát cải lương miễn phí để phục vụ cho khán giả ở các tỉnh miền Trung như: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Quảng Nam…

Khác với dự đoán từ antifan, khán giả miền Trung vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho nam danh hài với sự mến mộ và trân trọng hết mực. Tình cảm đó được thể hiện rõ nhất khi nam danh hài và đoàn cải lương Huỳnh Long diễn tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vòa tối ngày 16/8. Dù trời mưa rất to nhưng rất đông khán giả vẫn kiên nhẫn mặc áo mưa, che ô để chờ đợi và xem các tiết mục của Hoài Linh và các nghệ sĩ khác.

Được biết, có gần 20.000 khán giả đội mưa để xem Hoài Linh diễn. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Thoại Mỹ)

Trời mưa như vẫn đông khán giả đứng đợi Hoài Linh và các nghệ sĩ (Ảnh: FB Thoại Mỹ)

Rất đông khán giả mặc áo mưa, che dù đứng đợi các nghệ sĩ trình diễn. (Ảnh: FB Thoại Mỹ)

Dù từng vướng ồn ào về tiền từ thiện nhưng đến nay, Hoài Linh vẫn được nhiều khán giả yêu mến. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Thoại Mỹ)

Trước đó không lâu, mạng xã hội xuất hiện clip bà con miền Trung chào đón Hoài Linh rất nhiệt tình. Nam danh hài được các fan hâm mộ vây quanh liên tục đuổi theo muốn xin chụp ảnh và bắt tay

Khán giả vây kín để xin chụp ảnh cùng nghệ sĩ Hoài Linh. (Ảnh: FB Hữu Quốc Nguyễn)

Có thể thấy, dù vướng phải bê bối lớn nhưng Hoài Linh vẫn rất được yêu quý, ủng hộ tại các tỉnh miền Trung. Những tai bay vạ gió ngày nào không hề ảnh hưởng đến sự tin yêu của mọi người dành cho nam danh hài.