Bỏ qua scandal cũ, khán giả miền Trung yêu thương và đón nhận sự trở lại của Hoài Linh bằng cách rất nghĩa tình

Hơn một năm trôi qua kể từ ngày lùm xùm chuyện tiền từ thiện "bùng nổ" mạng xã hội nhưng đến nay khi trở lại làng giải trí, Hoài Linh vẫn nhận được sự đón nhận từ người hâm mộ.
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Năm 2021 được xem là năm hạn của các nghệ sĩ Việt, đặc biệt là danh hài Hoài Linh khi vướng lùm xùm tiền từ thiện miền Trung. Dù đã lên tiếng giải thích nhưng nhiều ý kiến trái chiều vẫn nhắm đến nam danh hài. Sau hơn một năm trôi qua, Hoài Linh mới dần quay lại làng giải trí và thái độ người dân khi thấy nam nghệ sĩ mới là điều đáng chú ý.
Theo đó, NSƯT Hoài Linh và các nghệ sĩ khác như NSƯT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Hằng, Bình Tinh, Hữu Quốc… đang có chuyến lưu diễn, hát cải lương miễn phí để phục vụ cho khán giả ở các tỉnh miền Trung như: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Quảng Nam…
Khác với dự đoán từ antifan, khán giả miền Trung vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho nam danh hài với sự mến mộ và trân trọng hết mực. Tình cảm đó được thể hiện rõ nhất khi nam danh hài và đoàn cải lương Huỳnh Long diễn tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vòa tối ngày 16/8. Dù trời mưa rất to nhưng rất đông khán giả vẫn kiên nhẫn mặc áo mưa, che ô để chờ đợi và xem các tiết mục của Hoài Linh và các nghệ sĩ khác.
Trước đó không lâu, mạng xã hội xuất hiện clip bà con miền Trung chào đón Hoài Linh rất nhiệt tình. Nam danh hài được các fan hâm mộ vây quanh liên tục đuổi theo muốn xin chụp ảnh và bắt tay
Có thể thấy, dù vướng phải bê bối lớn nhưng Hoài Linh vẫn rất được yêu quý, ủng hộ tại các tỉnh miền Trung. Những tai bay vạ gió ngày nào không hề ảnh hưởng đến sự tin yêu của mọi người dành cho nam danh hài.