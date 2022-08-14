“Ngã ngựa” vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh bị người dân miền Trung đuổi “chạy mất dép” khi quay trở lại mảnh đất này

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip danh hài Hoài Linh quay trở lại miền Trung biểu diễn sau ồn ào từ thiện. Đặc biệt, trong đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng khá bất ngờ trước thái độ của người dân nơi đây dành cho Hoài Linh .
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Sau những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện, NSƯT Hoài Linh cuối cùng cũng có thể trở lại với nghệ thuật. Từ đầu năm 2022 đến nay, nam danh hài thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, có những chuyến đi diễn tỉnh để gần với khán giả hơn.
Mới đây, trong chuyến lưu diễn miền Trung, đoạn clip Hoài Linh bị người dân miền Trung đuổi theo khi quay trở lại mảnh đất này khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Theo đó, rất đất đông người kéo đến xem Hoài Linh biểu diễn, đặc biệt sau đó, số đám đông còn đuổi theo để tặng hoa, xin chữ ký hoặc muốn được ôm Hoài Linh. Đáp lại tình cảm của mọi người, nam danh hài tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cũng vì đám đông đuổi theo quá sát nên Hoài Linh bị tuột dép lúc nào không hay.
Có thể thấy, sau ồn ào từ thiện miền Trung năm ngoái, danh hài Hoài Linh vẫn được bà con nơi đây yêu thương, đón nhận. Nhìn bộ dạng Hoài Linh bị khán giả ‘rượt mất dép’, cư dân mạng dở khóc dở cười. Người hâm mộ của nam danh hài tỏ ra vui mừng khi thần tượng của mình đang dần lấy lại được vị thế trong lòng khán giả miền Trung. Cũng qua clip này mới thấy rõ, dù vướng bê bối lớn nhưng Hoài Linh vẫn rất được yêu quý, ủng hộ tại các tỉnh miền Trung.