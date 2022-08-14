“Ngã ngựa” vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh bị người dân miền Trung đuổi “chạy mất dép” khi quay trở lại mảnh đất này

Sau những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện, NSƯT Hoài Linh cuối cùng cũng có thể trở lại với nghệ thuật. Từ đầu năm 2022 đến nay, nam danh hài thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, có những chuyến đi diễn tỉnh để gần với khán giả hơn.

Mới đây, trong chuyến lưu diễn miền Trung, đoạn clip Hoài Linh bị người dân miền Trung đuổi theo khi quay trở lại mảnh đất này khiến cộng đồng mạng xôn xao.