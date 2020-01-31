Dự thôi nôi con gái Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà xinh đẹp bất ngờ, hết bị chê gầy nhom

Hậu trường 31/01/2020 11:33

Diễn viên Tăng Thanh Hà, vợ Phạm Anh Khoa, Quốc Cường... cùng rất đông bạn bè đã đến dự tiệc thôi nôi của con gái Thân Thúy Hà.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ nhóm bạn thân trong tiệc thôi nôi con gái Hera. Bà mẹ đơn thân viết: "Cám ơn các cô chú đầu năm dành chút thời gian tới vui ngày thôi nôi của Hera và dành thời gian sau đó ngồi nhậu với mẹ của Hera nữa... chúc mừng năm mới các cô chú nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, thành công trong công việc, vạn sự như ý".

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Nữ diễn viên khoe ảnh bên hai nhóc tỳ. Dù một mình nuôi con nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc - Ảnh: FB
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Tăng Thanh Hà hội ngộ hội bạn thân 10 năm tại sinh nhật của con gái Thân Thúy Hà - Ảnh:FB
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Sau thời gian gây lo lắng vì 'thiếu kg', Hà Tăng được ngợi khen nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh có thể thấy, buổi tiệc được tổ chức khá đơn giản, đầm ấm. Khách mời là hội bạn thân lâu năm của Thân Thúy Hà. Tăng Thanh Hà - "Ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời diện trang phục đơn giản với chân váy đen, áo sơ mi rộng, tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng. Ở tuổi ngoài 30 và có 2 con nhỏ nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô nàng không còn bị chê vì vóc dáng gầy gò. Nhiều người cho rằng dường như việc được nghỉ ngơi dịp Tết đã giúp Hà Tăng cải thiện cân nặng.

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Nhiều năm không hoạt động nghệ thuật nhưng Hà Tăng vẫn được mọi người chú ý - Ảnh: FB
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Tình bạn đẹp của nhóm bạn thân Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Thân Thúy Hà sinh con gái vào đầu năm 2019 tại Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, bà mẹ đơn thân vẫn chưa tiết lộ về danh tính bố con gái. Cô vẫn tất bật làm việc ngày đêm để lo cho hai con mặc kệ những lời bàn tán. 

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