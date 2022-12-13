Bạch Công Khanh bị yêu cầu xin lỗi Nam Em hậu động thái 'dứt tình', ngó lơ đối phương trên sâu khấu

Sau tuyên bố ồn ào của Nam Em, thái độ của Bạch Công Khanh gần đây được dân tình quan tâm. Nhiều người hâm mộ nhận thái nam ca sĩ đã không còn tương tác thân mật với Nam Em nhiều như trước.

Thời gian qua, Nam Em và Bạch Công Khanh được fan "đẩy thuyền" khi hợp tác với nhau trong nhiều dự án âm nhạc , phim ảnh . Bất ngờ hơn, chính Nam Em cũng công khai tình cảm dành cho Bạch Công Khanh. Cụ thể, cô tuyên bố muốn Bạch Công Khanh làm chồng tương lai: "Sau này tôi có chồng, tôi muốn người đó là Bạch Công Khanh. Khanh cũng biết điều này. Bạn ấy cười rồi hỏi: 'Em xỉn hả?', tưởng tôi nói đùa. Nhưng đó là lời nói thật lòng".

Đáng chú ý, khi được Nam Em mời đứng trên sân khấu cùng thể hiện ca khúc Giáng sinh tặng khán giả, Bạch Công Khanh đã từ chối với lý do "anh không biết bài này". Người đẹp Tiền Giang đã lên tiếng: "Anh không hát thì có thể nhảy cũng được mà. Muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do". Đáp lại, nam ca sĩ có câu trả lời cực phũ: "Vậy anh không tìm cách". Nghe đến đây, Nam Em đành chấp nhận: "Vậy thôi anh vô (trong) đi". Câu trả lời: "Ok" của Bạch Công Khanh khiến người hâm mộ cặp đôi hụt hẫng.

Trước đó cả hai từng là cặp đôi song ca được nhiều vô cùng yêu thích mỗi khi biểu diễn ở các sân khấu, phòng trà trong nước. Thậm chí Nam Em và Bạch Công Khanh đã không ít lần dành những lời có cánh tới đối phương, người đẹp từng chia sẻ nam ca sĩ chính là hình mẫu lý tưởng cô muốn lấy làm chồng.

Sau khi ồn ào rạn nứt của cặp đôi bùng nổ trên mạng xã hội, mọi động thái của Nam Em và Bạch Công Khanh đều trở thành tâm điểm được cư dân mạng không ngừng săn đón. Mới đây nam ca sĩ đã chia sẻ về lịch trình đi diễn một mình tại Đà Nẵng. Hành động này của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít khán giả.

Bạch Công Khanh đi diễn một mình tại Đà Nẵng - Ảnh: FBNV

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn không ngừng tỏ ra tiếc nuối khi thấy Bạch Công Khanh và Nam Em "bằng mặt không bằng lòng". Thậm chí một bộ phận khán giả đề nghị nam ca sĩ sau khi hoàn thành buổi biểu diễn nên xin lỗi người đẹp: "Diễn xong rồi mau xin lỗi Nam Em đi nhé!", "Thật sự khi Bạch Công Khanh và Nam Em tách ra hát cùng người khác, dường như cái cảm xúc trong những bài hát có vẻ quá gượng gạo rồi đấy", "Công Khanh ơi hát chung với Nam Em để dành hát chung kỉ niệm nhé"...

Trước đó, vào tối 12/12, cả hai tiếp tục có đêm nhạc chung tại TP HCM, song khác với mọi khi, Nam Em và Bạch Công Khanh không còn song ca cùng nhau như trước, cũng chẳng có hành động thân mật, tình tứ như xưa mà thay vào đó lướt qua đời nhau nhanh như một cơn gió.

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ vừa hát vừa thoa dầu lên trán trên sân khấu, có những khoảnh khắc Nam Em ho và hụt hơi khiến dân tình đặt nghi vấn rằng, sức khỏe của Nam Em bất ổn, đặc biệt là sau những ồn ào rạn nứt tình cảm với Bạch Công Khanh mới đây.

Cách đây chưa lâu, Nam Em cũng để lộ hình ảnh mắt sưng húp, khuôn mặt kém sắc, chính điều này đã khiến các fan của nữ ca sĩ lo lắng, không biết sức khỏe cô nàng thế nào sau những "sóng gió" đã qua.