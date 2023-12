Bạch Công Khanh bị yêu cầu xin lỗi Nam Em hậu động thái 'dứt tình', ngó lơ đối phương trên sâu khấu

Đáng chú ý, khi được Nam Em mời đứng trên sân khấu cùng thể hiện ca khúc Giáng sinh tặng khán giả, Bạch Công Khanh đã từ chối với lý do "anh không biết bài này". Người đẹp Tiền Giang đã lên tiếng: "Anh không hát thì có thể nhảy cũng được mà. Muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do". Đáp lại, nam ca sĩ có câu trả lời cực phũ: "Vậy anh không tìm cách". Nghe đến đây, Nam Em đành chấp nhận: "Vậy thôi anh vô (trong) đi". Câu trả lời: "Ok" của Bạch Công Khanh khiến người hâm mộ cặp đôi hụt hẫng.