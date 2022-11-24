Sau khi được Nam Em thừa nhận 'thích' trên sóng truyền hình, Bạch Công Khanh bất ngờ lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại của bản thân

Trong một đêm diễn tại phòng trà, Bạch Công Khanh đã bất ngờ có chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Nam Em - Bạch Công Khanh là một trong những cặp đôi được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" trong thời gian gần đây. Bởi không chỉ kết hợp ăn ý cùng nhau trên các sân khấu âm nhạc, tương tác với nhau đầy duyên dáng mà cả hai còn nhận được nhiều lời khen từ công chúng vì quá đẹp đôi mỗi khi đứng cạnh nhau. Nam Em - Bạch Công Khanh là một trong những cặp đôi được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet Mới đây, trong một chương trình, Nam Em đã có những chia sẻ chân thành về mối quan hệ với ca sĩ Bạch Công Khanh. Theo đó, Nam Em cho biết ‘Tôi cảm thấy anh Khanh rất hợp với mình. Nếu 2 đứa có lấy nhau thì rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là tương lai thôi, còn hiện tại thì cả 2 trái tim đều hướng về nghệ thuật. Nói đi cũng phải nói lại, những lúc cô đơn, mình thực sự cần 1 bờ vai. Tuy nhiên, thời gian của anh Khanh dành cho việc đi hát, đóng phim, cho các công việc khác còn không có nữa, lấy đâu ra thời gian dành cho Nam Em’.

Nam Em cảm thấy Bạch Công Khanh rất hợp với mình, nếu có lấy nhau sẽ hạnh phúc - Ảnh: Internet Nam Em cũng thừa nhận khi hợp tác chung trong bộ phim Nhà Không Bán đã thích Bạch Công Khanh. Khi cả hai được mời đóng cặp đôi tiếp trong bộ phim Duyên Kiếp vì sức khỏe nên nữ ca sĩ không tham gia được và cô đã khóc rất nhiều. Không những thế, Nam Em còn cho biết “Vì lúc này thích Khanh rồi nên đã tìm đủ mọi cách để được ở gần. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy thôi thì cũng hạnh phúc rồi. Khi cảm xúc đạt đến ngưỡng đỉnh điểm, chỉ cần nhìn thấy người ta cũng là hạnh phúc. Lúc đó đúng kiểu chỉ cần cho tôi 1 tia hy vọng được ở kế bên người tôi yêu, chỉ 1 chút thôi cũng được”. Nam Em thừa nhận thích Bạch Công Khanh sau khi đóng cặp trong bộ phim Nhà Không Bán - Ảnh: Internet Khi được hỏi Bạch Công Khanh có biết chuyện Nam Em thích mình không thì Nam Em cho biết ‘Bản thân Khanh cũng điều tiết lại để xoa dịu Nam Em, không để cho Nam Em bị lún quá’. Không những thế, cô còn cho biết cả hai vẫn luôn kiếm cơ hội đi hát chung, lên sân khấu hát thì rất cảm xúc nhưng khi về nhà cảm xúc vẫn còn nhưng không còn như xưa.

Bạch Công Khanh biết chuyện Nam Em thích mình nhưng tìm cách xoa dịu không để cô quá lún sâu - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong một đêm diễn tại phòng trà, Bạch Công Khanh đã bất ngờ có chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Thật ra ở giai đoạn này Khanh không muốn nói về tình yêu, giống như là không muốn yêu ai vậy. Tại vì sao, Khanh đang có rất nhiều những tình yêu khác dành cho mình, tình yêu của từng vị khán giả dành cho mình, tình yêu với sân khấu,...". Bạch Công Khanh tiết lộ hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn - Ảnh: Internet Trước đó, trong Khanh's live, một trong những lần hiếm hoi Bạch Công Khanh tiết lộ về việc kết hôn. Nam ca sĩ cho biết hiện tại mình vẫn muốn tập trung song song vào công việc ca hát và diễn xuất nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh bày tỏ: "Nửa kia của tôi không thể bắt tôi lựa chọn giữa công việc hay cô ấy. Hai người lấy nhau về rồi cũng phải đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình chứ không chỉ nhìn nhau thôi là được". Bạch Công Khanh được khán giả yêu mến qua bộ phim Duyên Kiếp - Ảnh: Internet Từ những chia sẻ này, có thể thấy ở thời điểm hiện tại Bạch Công Khanh vẫn nhất tâm tập trung cho sự nghiệp ca hát, cống hiến nhiều hơn cho khán giả hơn là phô trương chuyện đời tư cá nhân của mình. Sau thành công của vai diễn trong phim Duyên kiếp, Bạch Công Khanh đang là cái tên nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Từ các dự án âm nhạc, có thể thấy Bạch Công Khanh là người chỉn chu, luôn nghiêm khắc và cống hiến hết mình cho công việc.

"Cậu Hai Lương" Bạch Công Khanh hóa ra từng thắng giải Quán quân Gương Mặt Thân Quen Bạch Công Khanh - nam diễn viên "nổi như cồn" với phim Duyên Kiếp đã trải qua không ít thăng trầm khi tham gia Gương Mặt Thân Quen mùa 4.

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