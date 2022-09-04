'Cậu Hai Lương' Bạch Công Khanh: Có duyên với vai khờ, mỗi lần xuất hiện là khán giả 'Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng'

Hậu trường 04/09/2022 13:03

Bạch Công Khanh chia sẻ về vai diễn cậu Hai Lương của mình trong phim Duyên Kiếp: "Tôi đã rất thích nhân vật này vì Hai Lương có tính cách, lời thoại dễ thương và một cuộc đời đáng nhớ."

Những ngày gần đây, bộ phim Duyên Kiếp (đang lên sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ sáu trên THVL1) đang nhận hiệu ứng tích cực của khán giả. Đặc biệt, những trích đoạn có sự xuất hiện của cậu Hai Lương (Bạch Công Khanh) ngây ngô, khờ khạo nhưng thiện tâm và đáng yêu được đăng tải trên các mạng xã hội thu hút từ vài trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem.

'Cậu Hai Lương' Bạch Công Khanh: Có duyên với vai khờ, mỗi lần xuất hiện là khán giả 'Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng' - Ảnh 1
Những trích đoạn có sự xuất hiện của cậu Hai Lương (Bạch Công Khanh) ngây ngô, khờ khạo nhưng thiện tâm và đáng yêu được đăng tải trên các mạng xã hội thu hút từ vài trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đồng loạt để lại bình luận tích cực dành cho vai diễn cậu Hai Lương nói riêng, diễn viên Bạch Công Khanh nói chung “Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng…”.

Bản thân Bạch Công Khanh cũng chia sẻ về vai diễn cậu Hai Lương của mình trong phim Duyên Kiếp: “Bản thân tôi không thể đoán trước được hiệu ứng của Duyên kiếp mang lại sẽ như thế nào. Nhưng ngay từ đầu, khi ở hiện trường, tôi đã rất thích nhân vật này vì Hai Lương có tính cách, lời thoại dễ thương và một cuộc đời đáng nhớ”.

'Cậu Hai Lương' Bạch Công Khanh: Có duyên với vai khờ, mỗi lần xuất hiện là khán giả 'Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng' - Ảnh 2
Những lần xuất hiện trên màn ảnh Bạch Công Khanh luôn có được thiện cảm từ khán giả - Ảnh: Internet

Những lần xuất hiện trên màn ảnh Bạch Công Khanh luôn có được thiện cảm từ khán giả. Đặc biệt, về sau này Bạch Công Khanh liên tục xuất hiện với hình tượng nhân vật có phần khù khờ. Đó cũng là lúc khán giả dần nhận ra định hướng xây dựng hình ảnh của nam diễn viên.

Mỗi nhân vật “khờ” của Bạch Công Khanh nhìn qua có thể sẽ có nhiều điểm tương đồng, song họ đều có đời sống của riêng mình và tồn tại một cách độc lập với những hoàn cảnh, tính chất rất khác biệt. Bạch Công Khanh đã rất thành công trong việc tạo màu sắc riêng của mình và được khán giả nhớ đến với kiểu vai này. Ngoài Duyên Kiếp, những vai khở anh từng tham gia như: Cậu ba Xuân của Tiếng Sét Trong Mưa, cậu Hai Tài trong Ngày Em Đến, Bình trong Đánh Cắp Giấc Mơ.

'Cậu Hai Lương' Bạch Công Khanh: Có duyên với vai khờ, mỗi lần xuất hiện là khán giả 'Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng' - Ảnh 3
Bạch Công Khanh đã rất thành công trong việc tạo màu sắc riêng của mình và được khán giả nhớ đến với kiểu vai khờ khạo - Ảnh: Internet

Được biết, Bạch Công Khanh sinh năm 1990 tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ anh đã bộc lộ niềm đam mê với lĩnh vực này. Bước ngoặt của anh là khi nhận giải thưởng của Tiếng Ca Học Đường. Cùng thời điểm, Bạch Công Khanh nhận vai Duy Lâm trong Thứ Ba Học Trò.

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý?

Phương Oanh có động thái đầu tiên sau tin đồn bầu bí, vòng 2 của nữ diễn viên lại là tâm điểm gây chú ý?

Phương Oanh đã có động thái đầu tiên sau tin đồn mang thai. Vòng 2 của nữ diễn viên là điều dân tình đổ dồn mọi sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Công Khanh diễn viên bạch công khanh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh