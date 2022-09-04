Bạch Công Khanh chia sẻ về vai diễn cậu Hai Lương của mình trong phim Duyên Kiếp: "Tôi đã rất thích nhân vật này vì Hai Lương có tính cách, lời thoại dễ thương và một cuộc đời đáng nhớ."

Những ngày gần đây, bộ phim Duyên Kiếp (đang lên sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ sáu trên THVL1) đang nhận hiệu ứng tích cực của khán giả. Đặc biệt, những trích đoạn có sự xuất hiện của cậu Hai Lương (Bạch Công Khanh) ngây ngô, khờ khạo nhưng thiện tâm và đáng yêu được đăng tải trên các mạng xã hội thu hút từ vài trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem. Những trích đoạn có sự xuất hiện của cậu Hai Lương (Bạch Công Khanh) ngây ngô, khờ khạo nhưng thiện tâm và đáng yêu được đăng tải trên các mạng xã hội thu hút từ vài trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem - Ảnh: Internet Nhiều khán giả đồng loạt để lại bình luận tích cực dành cho vai diễn cậu Hai Lương nói riêng, diễn viên Bạch Công Khanh nói chung “Cười nghiêng ngả, cười bể bụng, cười muốn chết, cười đến rách miệng…”.

Bản thân Bạch Công Khanh cũng chia sẻ về vai diễn cậu Hai Lương của mình trong phim Duyên Kiếp: “Bản thân tôi không thể đoán trước được hiệu ứng của Duyên kiếp mang lại sẽ như thế nào. Nhưng ngay từ đầu, khi ở hiện trường, tôi đã rất thích nhân vật này vì Hai Lương có tính cách, lời thoại dễ thương và một cuộc đời đáng nhớ”. Những lần xuất hiện trên màn ảnh Bạch Công Khanh luôn có được thiện cảm từ khán giả - Ảnh: Internet Những lần xuất hiện trên màn ảnh Bạch Công Khanh luôn có được thiện cảm từ khán giả. Đặc biệt, về sau này Bạch Công Khanh liên tục xuất hiện với hình tượng nhân vật có phần khù khờ. Đó cũng là lúc khán giả dần nhận ra định hướng xây dựng hình ảnh của nam diễn viên.

Mỗi nhân vật “khờ” của Bạch Công Khanh nhìn qua có thể sẽ có nhiều điểm tương đồng, song họ đều có đời sống của riêng mình và tồn tại một cách độc lập với những hoàn cảnh, tính chất rất khác biệt. Bạch Công Khanh đã rất thành công trong việc tạo màu sắc riêng của mình và được khán giả nhớ đến với kiểu vai này. Ngoài Duyên Kiếp, những vai khở anh từng tham gia như: Cậu ba Xuân của Tiếng Sét Trong Mưa, cậu Hai Tài trong Ngày Em Đến, Bình trong Đánh Cắp Giấc Mơ. Bạch Công Khanh đã rất thành công trong việc tạo màu sắc riêng của mình và được khán giả nhớ đến với kiểu vai khờ khạo - Ảnh: Internet Được biết, Bạch Công Khanh sinh năm 1990 tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ anh đã bộc lộ niềm đam mê với lĩnh vực này. Bước ngoặt của anh là khi nhận giải thưởng của Tiếng Ca Học Đường. Cùng thời điểm, Bạch Công Khanh nhận vai Duy Lâm trong Thứ Ba Học Trò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-hai-luong-bach-cong-khanh-co-duyen-voi-vai-kho-moi-lan-xuat-hien-la-khan-gia-cuoi-nghieng-nga-cuoi-be-bung-cuoi-muon-chet-cuoi-den-rach-mieng-499117.html