Bạch Công Khanh công khai 'thả thính' Nam Em ngay trên sân khấu qua hai chữ 'thương em'?

Phần trình diễn mới đây của Bạch Công Khanh đã khiến khán giả vô cùng "rạo rực" bởi một chi tiết được cho là nhắc đến Nam Em.

Thời gian gần đây, Nam Em - Bạch Công Khanh là một trong những "couple" được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" nhất nhì làng giải trí. Bởi không chỉ kết hợp ăn ý trên các sân khấu âm nhạc, tương tác đầy duyên dáng, cả hai còn nhận được nhiều lời khen từ công chúng vì quá đẹp đôi mỗi khi đứng cạnh nhau.

Nam Em - Bạch Công Khanh là một trong những 'cặp bài trùng' trên sân khấu - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ lại tiếp tục xôn xao với một sân khấu trình diễn của Bạch Công Khanh. Cụ thể, nam ca sĩ đã đăng tải đoạn clip ghi lại Vì Anh Thương Em, một bản ballad vô cùng da diết. Tuy nhiên, cách hát hai chữ "thương em" của Bạch Công Khanh lại có phần nức nở và cảm xúc nổi bật hơn hẳn những câu hát còn lại.

Khán giả phấn khích trước câu hát 'thương em' của Bạch Công Khanh - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Nam Em tiếp tục trở thành khách mời đặc biệt xuất hiện trong series âm nhạc Khanh's live của Bạch Công Khanh. Cả hai đã mang đến cho khán giả nhiều màn song ca ăn ý với loạt bài hát được yêu thích như: Phai dấu cuộc tình, Trái tim không ngủ yên,...

Chia sẻ về Nam Em, Bạch Công Khanh cho biết cô nàng là người sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện dễ có cảm tình. Việc liên tục hợp tác cùng nhau cho thấy Bạch Công Khanh và Nam Em là cặp đôi rất ăn ý.

Được biết, những đồn đoán về việc Bạch Công Khanh và Nam Em có tình cảm với nhau không phải khi hát cùng nhau gần đây. Mà trước đó, sau khi đóng chung phim Nhà không bán, Nam Em - Bạch Công Khanh đã liên tục dành cho những cử chỉ, hành động đầy thân thiết.

Không chỉ quay cùng nhau MV New Year With You, mà khi đi cinetour thì Nam Em và Bạch Công Khanh cũng đều để lộ biểu hiện luôn kè kè bên cạnh nhau chẳng rời nửa bước. Chính điều này khiến cho những đồn thổi về tình cảm dấy lên liên tục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-cong-khanh-cong-khai-tha-thinh-nam-em-ngay-tren-san-khau-qua-hai-chu-thuong-em-526808.html