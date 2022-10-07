Lê Dương Bảo Lâm 'không còn vui': Phản ứng gay gắt với Nam Em khi chê vợ anh ăn mặc luộm thuộm

Nam Em bị chê kém duyên khi nhận xét cách ăn mặc của bà xã Lê Dương Bảo Lâm.

Quỳnh Quỳnh - bà xã của Lê Dương Bảo Lâm - đã trải qua 3 lần sinh nở và nhận được sự yêu mến vì tính cách giản dị. Cô kinh doanh tại nhà, vừa chăm quán xuyến gia đình vừa chăm chồng con. Quỳnh Quỳnh nhiều lần thừa nhận từ khi có con không còn để ý đến chuyện ăn mặc, miễn là trung phục thoải mái. Sự hi sinh của vợ được Lê Dương Bảo lâm thấu hiểu và dành tình yêu thương cũng như tôn trọng đến mẹ của các con. Lê Dương Bảo Lâm cảm kích trước sự hi sinh của vợ. Ảnh: FBNV Thế nhưng mới đây, Hoa khôi Nam Em đã có những nhận xét thẳng thắn về phong cách ăn mặc của Quỳnh Quỳnh khiến Lê Dương Bảo Lâm "nóng mặt".

Theo đó, thay vì sử dụng lời lẽ khéo léo hơn thì Nam Em đã thẳng thắn nhận xét phong cách ăn mặc của bà xã Lê Dương Bảo Lâm có phần lôi thôi: "Chị Quỳnh (tên thường gọi của vợ Lê Dương Bảo Lâm - PV) nhà anh là quá dễ thương luôn. Chị vừa có nhan sắc, vừa có chiều cao, chị rất đẹp rất sang nhưng gu ăn mặc hơi luộm thuộm xíu". Nam Em bị chê kém duyên khi nhận xét cách ăn mặc của vợ Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV Ngay lập tức lời chia sẻ này khiến nam danh hài gốc Đồng Nai giật mình. Anh không ngại lên tiếng bênh vực vợ trên sóng truyền hình và đáp trả trực diện Nam Em: "Cái đó người ta gọi là đơn giản em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác, chữ luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, còn con vợ của em nó thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Anh có mua đồ mới nhưng không chịu mặc".

Ngồi bên cạnh, diễn viên hài Mạc Văn Khoa cũng bổ sung thêm: "Nói thật là có những người phụ nữ mặc bộ đồ rất là đẹp nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Còn có những người phụ nữ người ta mặc đồ tuy đơn giản, hơi cũ một chút nhưng tinh thần rất hạnh phúc, người ta cảm thấy tự tỏa sáng". Biểu cảm khó chịu, "sượng trân" của Lê Dương Bảo Lâm khi nghe Nam Em nhắc đến vợ mình với gu ăn mặc luộm thuộm. Ảnh: Internet Sau khi tìm hiểu, đoạn clip gây chú ý này được cắt ra từ một chương trình lên sóng vào tháng 10/2021 nhưng nay được "đào" lại. Mặc dù đây chỉ là một "miếng hài" trong chương trình nhưng khán giả vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ bênh vực bà xã của Lê Dương Bảo Lâm. Có thể thấy trong mọi hoàn cảnh, mỗi khi có ai đề cập đến vợ với những lời lẽ dễ gây hiểu lầm hoặc tiêu cực, danh hài gốc Đồng Nai đều thẳng thắn đáp trả tức khắc. Ngoài ra, mọi người còn nhắc nhở Nam Em nên chú ý lời lẽ của mình để không vô tình làm tổn thương đến người khác.

Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc vợ từ lúc chuyển dạ cho đến khi chuyển vào phòng mổ. Chứng kiến hành trình vượt cạn đầy đau đớn của bà xã, anh hứa sẽ yêu thương cô nhiều hơn.

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