Trải lòng về cuộc sống độc thân, Nam Em tiết lộ lý do 'ế' khiến fan bất ngờ: 'Ai cũng nói không xứng với tôi'

Hậu trường 01/11/2022 11:21

Mới đây Nam Em đã có đôi dòng tâm sự với người hâm mộ về cuộc sống độc thân của mình.

Nam Em vốn là người đẹp gặt hái nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cách đây không lâu cô đã ghi danh tại Miss World Vietnam 2022 và dừng chân tại top 10 chung cuộc. Thậm chí một số fan còn cho rằng nếu như nhận xét một cách công bằng, người đẹp 26 tuổi hoàn toàn có khả năng chen chân vào top 5. 

Trải lòng về cuộc sống độc thân, Nam Em tiết lộ lý do 'ế' khiến fan bất ngờ: 'Ai cũng nói không xứng với tôi' - Ảnh 1
Nam Em - Ảnh: Internet 

Trở lại sau chuỗi ngày không mấy tươi đẹp trước đó, hiện tại Nam Em không chỉ lấy lại được vóc dang xinh đẹp như ngày nào mà đang có một sự nghiệp cũng tương đối thành công. Tuy nhiên, khán giả vẫn cảm thấy buồn lòng cho cô khi người đẹp này luôn quá lận đận trong chuyện tình cảm. 

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã trải lòng về cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại. 

Trải lòng về cuộc sống độc thân, Nam Em tiết lộ lý do 'ế' khiến fan bất ngờ: 'Ai cũng nói không xứng với tôi' - Ảnh 2
Đoạn story chia sẻ lý do ế của Nam Em trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình  

Cụ thể người đẹp chia sẻ: "Ai cũng nói không xứng với tôi. Cái cuối cùng tôi ở với con mèo. Ngộ nghĩnh nhỉ?". Đứng trước câu trả lời của cô cộng thêm biểu cảm ngay thời điểm đó, một số bộ phận netizen cảm thấy có phần thương xót cho Nam Em và cũng cầu chúc cho cô có thể tìm kiếm một nửa còn lại của mình trong khoảng thời gian tới đây. 

Trải lòng về cuộc sống độc thân, Nam Em tiết lộ lý do 'ế' khiến fan bất ngờ: 'Ai cũng nói không xứng với tôi' - Ảnh 3

Trải lòng về cuộc sống độc thân, Nam Em tiết lộ lý do 'ế' khiến fan bất ngờ: 'Ai cũng nói không xứng với tôi' - Ảnh 4
Nam Em ngày càng trở nên xinh đẹp sau những vấp ngã trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet 

Cách đây vài năm về trước, Nam Em từng vướng vào ồn ào tình ái với một đàn anh nổi tiếng. Sự việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng cùng hình tượng của cô trong lòng đông đảo khán giả. Thậm chí, tại thời điểm đó Nam Em còn rơi vào chứng trầm cảm khiến cô luôn bị cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. 

Sau tất cả với những gì đã trải qua, người đẹp 26 tuổi ở thời điểm hiện tại đã thay đổi khá nhiều. Cô thu mình lại và không còn bận tâm đến việc người ta nói gì về mình nữa, đồng thời cũng hạn chế chia sẻ về đời tư và chỉ tập trung vào sự nghiệp cá nhân.

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