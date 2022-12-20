Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai

Hậu trường 20/12/2022 19:42

Một đoạn video trong quá khứ trong buổi biểu diễn của Bạch Công Khanh và Nam Em mới đây đã được một cư dân mạng “đào lại”, qua đó làm rõ mối quan hệ thật sự của cặp đôi này.

Được xem là người đẹp đa tài của Vbiz, Nam Em có lượng người hâm mộ đông đảo khi chuyển hướng cầm mic biểu diễn trên sân khấu. Có cơ hội hợp tác và nảy sinh thiện cảm với Bạch Công Khanh, Nam Em và đồng nghiệp được nhiều fan tạo điều kiện nên duyên, song cách “đẩy thuyền” của một số khán giả lại khiến cặp đôi sượng trân ngay trên sân khấu.

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Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc biểu diễn giữa Nam Em và Bạch Công Khanh thuở còn mặn nồng trên sân khấu. Tuy nhiên, trong một vài tình huống được người hâm mộ yêu cầu, Bạch Công Khanh đã thể hiện rõ sự miễn cưỡng khi phải thực hiện các hành động ngọt ngào dành cho Nam Em.

Cụ thể, một fan nữ lên sân khấu tặng quà cho Nam Em, nhưng vì thấp hơn người đẹp Tiền Giang nên cô gái này nhờ Bạch Công Khanh đeo sợi dây chuyền giúp. Lập tức, Bạch Công Khanh thắc mắc: "Ủa sao ngộ vậy ta...?".

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Chưa dừng lại, trong khi nam ca sĩ chưa kịp thực hiện yêu cầu thì một fan nhí khác lại lên sân khấu và muốn Bạch Công Khanh tặng hoa cho Nam Em. Sau khi nghe thấy lời đề nghị, Bạch Công Khanh hỏi ngược lại: "Ủa sao con không tặng, con đang cầm mà sao con không tặng?".

Nhưng sau đó, không muốn làm căng thẳng không khí, Bạch Công Khanh cũng đã từ tốn cảm ơn những tình cảm mà khán giả dành cho nam ca sĩ cũng như cho Nam Em, và sau đó anh chàng cũng thực hiện hành động đeo dây chuyền cho Nam Em.

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Một số bình luận của cư dân mạng về video - Ảnh: Internet

Đó chỉ là hai trong số khá nhiều lời yêu cầu với mục đích "đẩy thuyền" Nam Em và Bạch Công Khanh từ phía khán giả. Tuy nhiên, khi xem xong hai tình huống này thì cư dân mạng cũng đã nhanh chóng cho rằng thực ra Bạch Công Khanh hoàn toàn không có tình cảm gì với Nam Em cả, tất cả là do sự "đẩy thuyền" quá tay từ phía khán giả đã khiến cho Bạch Công Khanh hay cả Nam Em đều không tránh khỏi cảm giác khó xử, ngại ngùng với đối phương.

Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai - Ảnh 4

"Gán ghép quá ố dề tội cho 2 bạn đó", "Sượng trân tội cho cả hai", "Fan đẩy thuyền quá làm mọi chuyện đi xa", "Trước giờ họ toàn tương tác chiều fan", "xem clip khẳng định Khanh không thích Nam Em",... một số bình luận từ cư dân mạng.

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Bạch Công Khanh bị yêu cầu xin lỗi Nam Em hậu động thái 'dứt tình', ngó lơ đối phương trên sâu khấu

Việc Bạch Công Khanh và Nam Em đã ngó lơ nhau thời gian gần đây khiến công chúng không khỏi khó hiểu khi chỉ mới cách đây không lâu, hai người vẫn còn rất ăn ý khi cùng biểu diễn trên sân khấu.

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Từ khóa:   Nam Em Bạch Công Khanh Bạch Công Khanh và Nam Em

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