Sau lùm xùm tranh giành tài sản, cháu gái ruột của cố NSƯT Vũ Linh chính thức lên tiếng!

Cụ thể, người được cho là con gái duy nhất của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh là Hồng Loan đã lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi.

Đến thời điểm hiện tại, sự ra đi của NSƯT Vũ Linh vẫn khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ đau xót và tiếc thương. Sau lễ cúng 49 ngày của nam nghệ sĩ, những mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nổ ra với việc ồn ào tranh chấp tài sản.

Ngoài ra, NSƯT Vũ Luân (con nuôi của NSƯT Vũ Linh) cũng lên tiếng bênh vực Hồng Loan, đồng thời tuyên bố chắc nịch với khán giả rằng Hồng Loan chính là con gái ruột hợp pháp của Vũ Linh.

Hồng Loan sẵn sàng thử ADN với chú ruột để xác minh là con ruột hay con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, cô còn tố những người thân trong nhà là nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột gọi Vũ Linh là cậu), nghệ sĩ Hồng Nhung (em thứ sáu của Vũ Linh), nghệ sĩ Tiểu Linh (em thứ bảy của Vũ Linh)... đã tự tiện kêu gọi quyên góp và có những hành động trục lợi từ cái chết của ba cô nhưng bản thân cô lại không được biết bất kì gì về thông tin cúng bái và thậm chí là xây mộ phần cho ba.

NSƯT Vũ Luân bênh vực Hồng Loan và khẳng định cô là con ruột của cố NSƯT Vũ Linh

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn ghi âm ghi cuộc đối thoại được cho là giữa Hồng Loan (con gái Vũ Linh), Hồng Nhung (em gái thứ 6 của Vũ Linh) và Hồng Phượng (cháu ruột Vũ Linh). Theo đó, khi Hồng Loan hỏi Hồng Phượng rằng: "Mày họ gì Phượng?". Tuy nhiên, Hồng Phượng đã nóng giận đáp: "Tôi họ gì kệ m* tôi nhưng tôi là con cháu ruột của cậu".

Tiếp đó, bà Hồng Nhung lên tiếng thay cho con gái mình (là Hồng Phượng), bà nói trong đoạn ghi âm chưa bao giờ nghĩ Hồng Loan là con nuôi, đi đâu cũng dắt theo và giới thiệu là con ruột. Bà khẳng định tất cả người trong gia đình đều đối xử tốt với Hồng Loan và mong cô suy xét lại. Hồng Nhung khẳng định tài sản này là của anh ruột bà và chú bảy, bà muốn Hồng Phượng và Hồng Loan đồng sở hữu.

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung và Hồng Phượng tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ dù ông chưa mất được 100 ngày.

Hồng Phượng ( cháu ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh) và mẹ là Hồng Nhung (em gái ruột cố NSƯT Vũ Linh) và là cô sáu của Hồng Loan

Sau những lùm xùm vừa qua, Hồng Phượng vẫn giữ im lặng cho đến mới đây, nữ nghệ sĩ mới những trải lòng trên livestream gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, ca sĩ Hồng Phượng cho biết các thành viên trong gia đình vẫn yêu thương nhau. Cô tâm sự: "Cậu thương mình thì mình biết là được rồi, cậu thương hết tất cả mọi người trong gia đình. Chị Nga vẫn đang ở nhà của cậu, chị Nga vẫn ở đây và mọi người vẫn rất yêu thương nhau nên mọi người đừng lo, không có gì phải lo".

Hồng Phượng lên tiếng đính chính các lùm xùm không đáng có vừa qua

Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Phượng cũng tiết lộ lý do không muốn chia sẻ nhiều về ồn ào trong khoảng thời gian hiện tại vì đây là thời gian ''nhạy cảm'' của cả dòng họ nên cô hạn chế phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có, gia đình lục đục sẽ khiến cố nghệ sĩ không vui mà ra đi thanh thản.

Hồng Phượng chia sẻ hiện tại hạn chế phát ngôn tránh gây ''ồn ào''

Hiện, chia sẻ của cháu gái NSƯT Vũ Linh lẫn những ồn ào xoay quanh gia đình "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" hậu tang lễ vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm và bàn tán xôn xao khắp cõi mạng.