Con gái cố NSƯT Vũ Linh tung bằng chứng sau khi hứng loạt 'chỉ trích' vì đuổi trợ lí ruột của ba mình

Hậu trường 26/05/2023 13:28

Những ồn ào và lùm xùm xoay quanh những màn khẩu chiến của các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Vào tối ngày 25/5, NS Hồng Nhung, em gái thứ 6 của Vũ Linh và nghệ sĩ Tiểu Linh, em trai thứ 7 của Vũ Linh tố con gái của anh trai mình là Hồng Loan đã đuổi trợ lí thân cận của ba mình là Kim Nga ra khỏi nhà. Theo lời kể của NS Hồng Nhung, Hồng Loan đã nhờ công an kiểm tra hộ khẩu và đuổi Kim Nga.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip "minh oan" cho con gái "Ông hoàng cải lương tuồng cổ". Trong clip, Hồng Loan nói chuyện rất lịch sự và nhẹ nhàng với Kim Nga rằng: "Thôi thì ba em cũng mất rồi, chị cũng còn ba mẹ chị, cũng còn gia đình. Chị nên về phụ gia đình chị, lo cho ba mẹ chị. Chứ giờ chị ở đây rồi ba mẹ chị không ai lo. Cứ như vậy đi". 

Trợ lí của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng đáp lại: "Đáng lí con cũng đi lâu rồi nhưng Loan nói chị biết tính ý ba nên ở lại phụ cúng 49 ngày cho ba em. Con cũng tính cúng 49 ngày con đi nhưng giờ kéo đến 100 ngày. Con định xong 100 ngày là con đi, con về nhà con, con cũng có nhà có cửa mà".

Con gái cố NSƯT Vũ Linh tung bằng chứng sau khi hứng loạt 'chỉ trích' vì đuổi trợ lí ruột của ba mình - Ảnh 1
Dân mạng tung clip minh oan cho con gái cố NSƯT Vũ Linh

Trước đó, xuất hiện tại mộ của NSƯT Vũ Linh tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, Hồng Loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía Hồng Phượng, Hồng Nhung thông báo chuyện xây mồ của cha để không bị khán giả hiểu lầm.

"Cho đến ngày hôm nay (ngày 20/5), khi tôi liên hệ chị Nga (người có 10 năm chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh), chị vẫn nói không biết khi nào ráp mộ. Khi gọi điện lên nghĩa trang, người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc phía Hồng Nhung", Hồng Loan nói.

 

Hồng Loan cho biết lúc còn sống, nghệ sĩ Vũ Linh không muốn làm phiền bất cứ ai. Đến khi mất, nhiều người lợi dụng tên tuổi của cha cô để kêu gọi quyên góp. "Tôi mong quý anh chị chia sẻ để lấy lại số tiền mình đã quyên góp. Tôi không muốn cha mình mắc nợ bất kỳ ai sau khi mất".

Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ. Mọi chuyện trong nhà từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, cô không biết hay được thông báo bất kỳ điều gì. "Từ lúc mất đến trải qua mấy cái thất, số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng, số tiền còn lại của ba còn lại khoảng 4.000 USD. Tôi không biết điều gì hết", cô nói thêm.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh tung bằng chứng sau khi hứng loạt 'chỉ trích' vì đuổi trợ lí ruột của ba mình - Ảnh 2
Hồng Phượng và Hồng Loan tại tang lễ của NSƯT Vũ Linh

Có mặt tại mộ phần của NSƯT Vũ Linh cùng Hồng Loan, Vũ Luân cho biết những ngày qua anh bị nhiều người chỉ trích vô cớ vì cho rằng nam nghệ sĩ là người mang BH Media vào tang lễ độc quyền đưa tin hình ảnh của Vũ Linh.

Đến khi bị chỉ trích và mọi chuyện vỡ lẽ, Vũ Luân bất ngờ khi cả Hồng Loan, Bình Tinh đều không biết ai là người mang đội truyền thông đến. Đến khi liên hệ BH Media và yêu cầu xem hợp đồng, người ký là Hồng Phượng, với phần trăm doanh thu là BH Media nhận 40%, phía Hồng Phượng nhận 60%. 

Vũ Luân khẳng định anh không đánh bản quyền bất cứ ai lấy hình ảnh từ đám tang của NSƯT Vũ Linh. Người sử dụng video về nam nghệ sĩ lại cắt clip từ BH Media, hoàn toàn không phải chuyện của anh.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh tung bằng chứng sau khi hứng loạt 'chỉ trích' vì đuổi trợ lí ruột của ba mình - Ảnh 3
Hồng Loan là con gái nuôi hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Lin

 

Cháu gái NSƯT Vũ Linh cho biết quyết định ký hợp đồng với BH Media để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Sau khi có doanh thu, số tiền này được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh. Số tiền gần 90 triệu đồng được đưa vào tài khoản 0 đồng của Kim Nga - người ở bên chăm sóc Vũ Linh những ngày cuối đời.

Trong khi đó, Vũ Luân lại thắc mắc tại sao Hồng Loan - người thừa kế hợp pháp thứ nhất tài sản của NSƯT Vũ Linh - không được nhận số tiền trên. Mọi công tác ma chay, mồ mả cũng không thông qua con gái duy nhất của Vũ Linh mà lại đưa cho Kim Nga.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng nói Hồng Loan là con nuôi. Trong khi đó, Hồng Loan nói cô là con gái duy nhất của Vũ Linh, sống cùng nhà đến khi lấy chồng. NSƯT Vũ Linh khi mất cũng không để lại di chúc.

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Từ khóa:   sao Việt con gái Vũ Linh NSƯT Vũ Linh

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