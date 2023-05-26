Pha Lê không ngần ngại mắng thẳng mặt chồng cũ 'bị bại não', tiết lộ nguyên nhân khiến CĐM xót xa vô cùng

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê lại đăng đàn tố chồng cũ người Hàn khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
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Trên trang cá nhân mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê không ngần ngại tố bạn gái hiện tại của chồng cũ không cho mình gọi là "ba của Ốc" khiến cô vô cùng bức xúc. Cô mắng thẳng doanh nhân Emmanuel Shin "bị bại não" khi chiều lòng bạn gái mà bất chấp tình thân.
Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Lâu lâu không đụng tới nên có vẻ bạn buồn chán lắm ha Mira? Còn bạn chồng cũ mình thì chắc cũng bị bại não rồi, không cho mình được gọi là "ba của Ốc", thế mình phải gọi bạn bằng danh xưng gì đây Manny? Bạn từ chối cả việc làm cha của 1 đứa bé chỉ vì sợ con điên Mira ghen và buồn? Bạn yêu ai sống với ai bạn nhưng nó đụng tới mình thì mình cũng không ngồi yên đâu nhé! Con mình mang nặng đẻ đau mình nuôi mình xót con, cho cái loại phù thuỷ bẩn thỉu này đưa đi chơi là cũng vì bất đắc dĩ phải cho gặp ba của nó, nhưng bấy lâu nay đã im rồi nhỉ, đã không thèm nhắc tới rồi mà 2 bạn liên tục làm phiền mình? Hay mình cứ post hết tin nhắn lên đây nhỉ?".
Trước khi ly hôn, Pha Lê cùng chồng cũ từng có câu chuyện tình yêu đẹp. Sau khoảng thời gian chung sống, họ cùng nhau đón chào con gái đầu long tên bé Ốc. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình với khán giả.
Tưởng chừng cuộc sống gia đình sẽ viên mãn thì năm 2021, Pha Lê bất ngờ thông báo chấm dứt tình cảm cùng chồng. Ban đầu cô đưa ra nguyên nhân chia tay là do tình cảm phai nhạt, không xảy ra mâu thuẫn. Cuối năm 2022, nữ ca sĩ “gây sốc” cho biết 2 vợ chồng cô vẫn chưa ly hôn vì muốn cho nhau thời gian suy nghĩ. Sau đó, cô lên tiếng nói rõ nội tình vì chồng đã có bạn gái mới nên quyết định “đường ai nấy đi”.
Sau khi ly hôn chồng, Pha Lê cùng con gái thay đổi không gian sống mới. Cô tập trung toàn bộ thời gian để kinh doanh, chăm sóc gia đình và nuôi con. Dù bận rộn công việc cá nhân nhưng nữ ca sĩ vẫn lo lắng chu toàn cho ái nữ.
Sau 2 năm thông báo “đường ai nấy đi” với chồng người Mỹ gốc Hàn, giờ đây Pha Lê đã chính thức bước vào cuộc sống độc thân. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng cho lựa chọn của nữ ca sĩ. Bởi thời gian vừa qua, Pha Lê phải trai qua hành trình làm mẹ đơn thân, cô mạnh mẽ chăm sóc con gái khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.