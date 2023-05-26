Pha Lê không ngần ngại mắng thẳng mặt chồng cũ 'bị bại não', tiết lộ nguyên nhân khiến CĐM xót xa vô cùng

Trên trang cá nhân mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê không ngần ngại tố bạn gái hiện tại của chồng cũ không cho mình gọi là "ba của Ốc" khiến cô vô cùng bức xúc. Cô mắng thẳng doanh nhân Emmanuel Shin "bị bại não" khi chiều lòng bạn gái mà bất chấp tình thân.

Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Lâu lâu không đụng tới nên có vẻ bạn buồn chán lắm ha Mira? Còn bạn chồng cũ mình thì chắc cũng bị bại não rồi, không cho mình được gọi là "ba của Ốc", thế mình phải gọi bạn bằng danh xưng gì đây Manny? Bạn từ chối cả việc làm cha của 1 đứa bé chỉ vì sợ con điên Mira ghen và buồn? Bạn yêu ai sống với ai bạn nhưng nó đụng tới mình thì mình cũng không ngồi yên đâu nhé! Con mình mang nặng đẻ đau mình nuôi mình xót con, cho cái loại phù thuỷ bẩn thỉu này đưa đi chơi là cũng vì bất đắc dĩ phải cho gặp ba của nó, nhưng bấy lâu nay đã im rồi nhỉ, đã không thèm nhắc tới rồi mà 2 bạn liên tục làm phiền mình? Hay mình cứ post hết tin nhắn lên đây nhỉ?".