Vừa mới tiết lộ còn nợ 3 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh lên tiếng sau khi bị 'tố' quảng cáo sai sự thật

Gần đây, Dương Cẩm Lynh gây tranh cãi khi liên quan đến nội dung quảng cáo đăng tải vào ngày 18/5 bị sai lệch thông tin.

Vào ngày 18/5, Dương Cẩm Lynh có bài đăng quảng cáo về sữa non canxi Hàn Quốc trên fanpage với hơn 760.000 lượt theo dõi. Đi kèm bài đăng là hình ảnh của Dương Cẩm Lynh và con trai ở hai thời điểm: tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Tuy nhiên, một số người đã phát hiện hình ảnh đầu tiên sai lệch về thời điểm. Cụ thể, hình ảnh do Dương Cẩm Lynh đăng tải và đề cập mốc thời gian tháng 10/2022 thực chất là bức ảnh được chụp tại sự kiện sinh nhật nữ diễn viên vào tháng 10/2020. Ngoài ra, trong bài quảng cáo sữa non canxi có nhiều nội dung mang tính thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận đưa hình ảnh sai trong nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng Theo thông tin từ Zing, Dương Cẩm Lynh nói rằng khi nhận phản ánh của công chúng liên quan đến nội dung quảng cáo đăng tải vào ngày 18/5 bị sai lệch thông tin, nữ diễn viên đã xóa bài đăng và cho biết sẽ rút kinh nghiệm về sau. Nữ diễn viên cho biết, ngay sau khi từ Thái Lan trở về, bài quảng cáo về sữa non canxi quảng cáo trên fanpage của Dương Cẩm Lynh là do trợ lý đăng tải và có sự nhầm lẫn về mặt thời gian. Sau khi về Việt Nam và phát hiện sự việc, cô cũng đã gỡ bài đăng, hủy quảng cáo. Dương Cẩm Lynh không ai mời đóng phim, còn nợ 3 tỷ đồng Từ sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh cho biết cuộc sống của cô và hai con trai thay đổi hoàn toàn. 4 tháng qua, nữ diễn viên phải tích cực livestream bán hàng theo yêu cầu từ các nhãn hàng, kinh doanh thêm để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống và trả bớt các khoản nợ. Cô cũng thừa nhận đã phải bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu. Đến hiện tại, nữ diễn viên đã trả được khoản nợ 3 tỷ đồng. 3 tỷ còn lại cô cũng dự kiến sẽ thanh toán trong một năm nữa.

Về công việc diễn xuất, Dương Cẩm Lynh nói cô không còn được mời tham gia phim ảnh, game show. "Các nhà sản xuất, đạo diễn cũng né tránh sau ồn ào của tôi. Tôi không còn hoạt động hay xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí. Hiện tại, tôi chỉ kinh doanh, bán hàng...”, cô nói.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng' Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại cô đã trả nợ được 3 tỷ đồng. Cô phải tích cực bán hàng để thanh toán các khoản nợ nần còn lại.

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