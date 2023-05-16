Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng'

Hậu trường 16/05/2023 22:06

Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại cô đã trả nợ được 3 tỷ đồng. Cô phải tích cực bán hàng để thanh toán các khoản nợ nần còn lại.

Mới đây, trao đổi với truyền thông, diễn viên Dương Cẩm Lynh cho biết 4 tháng qua, cuộc sống của mẹ con cô thay đổi hoàn toàn sau biến cố nợ nần. Nữ diễn viên phải bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu để trả bớt các khoản nợ.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng' - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh cho biết 4 tháng qua, cuộc sống của mẹ con cô thay đổi hoàn toàn sau biến cố nợ nần.

Ngoài ra, nữ diễn viên tích cực livestream bán hàng theo yêu cầu từ các nhãn hàng. Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đã trả nợ được khoảng 3 tỷ đồng, ngoài số tiền 300 triệu đồng thanh toán xong vào giữa tháng 1. Cô dự kiến sẽ thanh toán số tiền nợ 3 tỷ đồng còn lại trong một năm tới.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Tôi có nhiều việc hơn trước. Trong khó khăn luôn mở ra những cơ hội mới. Tôi trân trọng điều đó nên sẽ nỗ lực để kiếm tiền trả nợ. Sau biến cố nợ nần, các chủ nợ cũng hiểu hoàn cảnh nên không đòi lãi. Tôi muốn nhanh chóng trả xong nợ để cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn".

Dương Cẩm Lynh thừa nhận thời gian qua, cô không còn được mời tham gia phim ảnh, game show. "Các nhà sản xuất cũng né tránh sau ồn ào của tôi. Về con đường nghệ thuật, tôi không còn hoạt động hay xuất hiện nhiều. Hiện tại, tôi chỉ kinh doanh, bán hàng", cô nói thêm.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng' - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh dự kiến sẽ thanh toán số tiền nợ 3 tỷ đồng còn lại trong một năm tới.

Trước đó, vào tháng 1, diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền. Video ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội tối 8/1.

Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng' - Ảnh 3
Vào tháng 1, diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền.

“Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng nên công an phường 12, quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh bất ngờ trải lòng: 'Tôi còn nợ khoảng 3 tỷ đồng' - Ảnh 4
Sau sự việc, Dương Cẩm Lynh cho biết bị đoàn phim hủy hợp đồng.

Sau khi chủ nợ tung video 'bóc phốt', Dương Cẩm Lynh cho biết cô vừa bị cắt vai và hủy hợp đồng event, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

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