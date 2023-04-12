Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ

Hậu trường 12/04/2023 10:19

Ồn ào bị tố "quỵt nợ" vừa qua đã làm sự nghiệp cô điêu đứng một thời gian. Hiện tại, c ó thể thấy, bà mẹ đơn thân đã lấy lại cân bằng tận hưởng niềm vui cuộc sống.

Mở đầu năm 2023, showbiz Việt chấn động trước thông tin Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ tìm đến tận nhà. Sau khi ồn ào tạm lắng, người đẹp đã vực dậy tinh thần kiếm tiền nuôi 2 quý tử. Trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh thường xuyên cập nhật những hoạt động đời thường của cô cùng 2 con.

Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 1
Sau khi ồn ào tạm lắng, người đẹp đã vực dậy tinh thần kiếm tiền nuôi 2 quý tử - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, bà mẹ đơn thân đã lấy lại cân bằng tận hưởng niềm vui cuộc sống. Bên cạnh thời gian dành cho công việc và chăm sóc tổ ấm nhỏ, cô cũng tích cực đi chùa để tận hưởng cảm giác cuộc sống bình yên.

Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 2
Cô cũng tích cực đi chùa để tận hưởng cảm giác cuộc sống bình yên - Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh mới, người đẹp diện trang phục đơn giản, kín đáo nhưng vẫn tôn lên nét sang trọng và xinh đẹp vốn có. Ồn ào bị tố "quỵt nợ" vừa qua đã làm sự nghiệp cô điêu đứng một thời gian. Nữ diễn viên bị cắt hợp đồng dẫn đến phải chuyển sang bán hàng online để trả nợ và nuôi con.

Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 3
Ồn ào bị tố "quỵt nợ" vừa qua đã làm sự nghiệp cô điêu đứng một thời gian - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, Dương Cẩm Lynh vẫn nhận được sự giúp đỡ và yêu thương từ đồng nghiệp lẫn khán giả. Đa số người hâm mộ đều tỏ ra đồng cảm với bà mẹ đơn thân hơn là chỉ trích, mỉa mai. Nhiều lời khuyên nữ diễn viên vững tâm, vươn lên làm lại từ đầu.

Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 4
Đa số người hâm mộ đều tỏ ra đồng cảm với bà mẹ đơn thân hơn là chỉ trích, mỉa mai - Ảnh: FBNV

Cô cũng từng thể hiện sự biết ơn: “Thời điểm này khá nhạy cảm, tâm trí mình không thoải mái nên tôi cũng không ra ngoài. Có khán giả gửi quà cho, tôi cảm ơn tất cả mọi người dù không biết là ai. Tôi xin cảm ơn tất cả tấm lòng của các fan yêu thương, sự quan tâm của những bạn bè, đồng nghiệp”.

Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 5
Nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ, cô đã được trở lại làm nghề - Ảnh: FBNV
Vực dậy sau ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh được tạo cơ hội quay lại màn ảnh, chăm đi chùa, tự tin khoe nhan sắc tươi tắn rạng rỡ - Ảnh 6
Cô đi làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đã được tạo cơ hội trở lại làm nghề. Cô tích cực chia sẻ hậu trường đi quay chăm chỉ hay làm thêm công việc mẫu ảnh. Có thể thấy, cuộc sống làm mẹ đơn thân của nữ diễn viên không hề dễ dàng nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để vượt qua khó khăn.

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