Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần

Hậu trường 06/03/2023 08:31

Dù gặp nhiều biến cố song Dương Cẩm Lynh vẫn mạnh mẽ đối diện, sớm vực dậy tinh thần để làm việc kiếm tiền lo cho 2 nhóc tỳ có cuộc sống đủ đầy nhất.

Vừa qua, Dương Cẩm Lynh liên tục vướng nhiều ồn ào như quỵt nợ, đánh bạc,.. gây không ít xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dù gặp nhiều biến cố song Dương Cẩm Lynh vẫn mạnh mẽ đối diện, sớm vực dậy tinh thần để làm việc kiếm tiền lo cho 2 nhóc tỳ có cuộc sống đủ đầy nhất.

Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh có chuyến xuất ngoại đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc vi vu đầu năm cùng 2 quý tử. Theo đó, sau thời gian vướng ồn ào, cô có chuyến xuất ngoại đến nước bạn là Thái Lan để có những phút giây nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình nhỏ.  

Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 3
Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 4
Sau thời gian vướng ồn ào, cô có chuyến xuất ngoại đến nước bạn là Thái Lan để có những phút giây nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh, những cảnh quan đẹp, nữ diễn viên còn cùng các con khoe sắc trong trang phục truyền thống của người Thái Lan. Trong loạt ảnh mới đăng tải, thần sắc của cô có phần tươi tắn hơn trước. Cô được nhận xét rất xinh đẹp và cực phù hợp để diện những bộ váy đặc trưng của đất Thái.

Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 5
Bên cạnh, những cảnh quan đẹp, nữ diễn viên còn cùng các con khoe sắc trong trang phục truyền thống của người Thái Lan - Ảnh: FBNV

Trước đó, sau khi vướng ồn ào nợ nần, dân tình không ngừng bàn tán khi cô vẫn mang túi hiệu đi chơi. Trả lời thắc mắc này, cô cho biết: "Tôi từng là người sử dụng rất nhiều đồ hiệu nhưng phải bán đi hết để trang trải cuộc sống. Riêng về chiếc túi Dior mà mọi người đang soi xét, vốn dĩ tôi đã sử dụng rất lâu rồi và đây cũng là món đồ thật sự cần thiết nên tôi giữ lại!

Từ khi vướng ồn ào tiền bạc, đời sống cá nhân của cô bị đánh giá và soi xét rất nhiều. Trước đây tôi có chưng diện thế nào cũng không bị soi mói nhưng khi mang tiếng là 'thiếu nợ' thì mọi hình ảnh đời tư của tôi đều bị bình phẩm theo hướng tiêu cực!".

Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần - Ảnh 6
Nữ diễn viên chia sẻ sau ồn ào nợ nần: "Trước đây tôi có chưng diện thế nào cũng không bị soi mói nhưng khi mang tiếng là 'thiếu nợ' thì mọi hình ảnh đời tư của tôi đều bị bình phẩm theo hướng tiêu cực!"  - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô còn gặp chuyện không may khác khi fanpage cô sử dụng để cập nhật hình ảnh của mình bấy lâu nay bỗng dưng mất trắng dù đã cố gắng tìm cách lấy lại quyền truy cập, thậm chí chịu mất số tiền lên tới 100 triệu đồng.

Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh bất ngờ thông báo 'tin vui' sau ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng

Sau thời gian cật lực kiếm tiền trả nợ, Dương Cẩm Lynh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Cẩm Lynh Dương Cẩm Lynh xuất ngoại cùng 2 con Dương Cẩm Lynh bị đòi nợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 56 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 0 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang