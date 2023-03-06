Dương Cẩm Lynh đưa 2 con xuất ngoại, vi vu đầu năm sau ồn ào nợ nần

Dù gặp nhiều biến cố song Dương Cẩm Lynh vẫn mạnh mẽ đối diện, sớm vực dậy tinh thần để làm việc kiếm tiền lo cho 2 nhóc tỳ có cuộc sống đủ đầy nhất.

Vừa qua, Dương Cẩm Lynh liên tục vướng nhiều ồn ào như quỵt nợ, đánh bạc,.. gây không ít xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dù gặp nhiều biến cố song Dương Cẩm Lynh vẫn mạnh mẽ đối diện, sớm vực dậy tinh thần để làm việc kiếm tiền lo cho 2 nhóc tỳ có cuộc sống đủ đầy nhất. Dương Cẩm Lynh có chuyến xuất ngoại đầu năm mới - Ảnh: FBNV Mới đây, trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc vi vu đầu năm cùng 2 quý tử. Theo đó, sau thời gian vướng ồn ào, cô có chuyến xuất ngoại đến nước bạn là Thái Lan để có những phút giây nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình nhỏ.

Sau thời gian vướng ồn ào, cô có chuyến xuất ngoại đến nước bạn là Thái Lan để có những phút giây nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV Bên cạnh, những cảnh quan đẹp, nữ diễn viên còn cùng các con khoe sắc trong trang phục truyền thống của người Thái Lan. Trong loạt ảnh mới đăng tải, thần sắc của cô có phần tươi tắn hơn trước. Cô được nhận xét rất xinh đẹp và cực phù hợp để diện những bộ váy đặc trưng của đất Thái. Bên cạnh, những cảnh quan đẹp, nữ diễn viên còn cùng các con khoe sắc trong trang phục truyền thống của người Thái Lan - Ảnh: FBNV Trước đó, sau khi vướng ồn ào nợ nần, dân tình không ngừng bàn tán khi cô vẫn mang túi hiệu đi chơi. Trả lời thắc mắc này, cô cho biết: "Tôi từng là người sử dụng rất nhiều đồ hiệu nhưng phải bán đi hết để trang trải cuộc sống. Riêng về chiếc túi Dior mà mọi người đang soi xét, vốn dĩ tôi đã sử dụng rất lâu rồi và đây cũng là món đồ thật sự cần thiết nên tôi giữ lại!

Từ khi vướng ồn ào tiền bạc, đời sống cá nhân của cô bị đánh giá và soi xét rất nhiều. Trước đây tôi có chưng diện thế nào cũng không bị soi mói nhưng khi mang tiếng là 'thiếu nợ' thì mọi hình ảnh đời tư của tôi đều bị bình phẩm theo hướng tiêu cực!". Nữ diễn viên chia sẻ sau ồn ào nợ nần: "Trước đây tôi có chưng diện thế nào cũng không bị soi mói nhưng khi mang tiếng là 'thiếu nợ' thì mọi hình ảnh đời tư của tôi đều bị bình phẩm theo hướng tiêu cực!" - Ảnh: FBNV Ngoài ra, cô còn gặp chuyện không may khác khi fanpage cô sử dụng để cập nhật hình ảnh của mình bấy lâu nay bỗng dưng mất trắng dù đã cố gắng tìm cách lấy lại quyền truy cập, thậm chí chịu mất số tiền lên tới 100 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-cam-lynh-ua-2-con-xuat-ngoai-vi-vu-au-nam-sau-on-ao-no-nan-561973.html