Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt

Hậu trường 23/04/2023 09:43

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đã khoe khoảnh khắc đời thường bên cạnh con trai. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng như động viên người đẹp thì cũng có một số khán giả đã bình luận tiêu cực khiến người đẹp đáp trả cực gắt.

Dương Cẩm Lynh là nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, cuộc sống của cô lại gặp nhiều biến động khi liên tiếp bị phụ bạc 2 lần. Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian trước, 'bà mẹ 2 con' bị tố nợ nần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh. Dù thế, người đẹp đã vực dậy tinh thần để kiếm tiền nuôi 2 quý tử.

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh đã vực dậy tinh thần để kiếm tiền nuôi 2 quý tử - Ảnh: Internet

 

Mới đây trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đã khoe khoảnh khắc đời thường bên cạnh con trai. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng như động viên người đẹp thì cũng có một khán giả đã bình luận tiêu cực: "Sao mà thích sống ảo ghê. Gồng mình sống ảo thật là khổ đó".

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 2Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 3

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Khoe ảnh đời thường cùng 2 con, Dương Cẩm Lynh bị một khán giả chê 'sống ảo' - Ảnh: FBNV

 

Ngay sau đó Dương Cẩm Lynh thẳng thắn cho biết: "Sao là ảo bạn, mình sống rất thật nha hơn nhiều người sống ảo nhiều. Có sao là vậy à, sống ảo chị cho mệt vậy bé". Cô nói thêm: "Em là ai hiểu được về người khác như thế nào, xã hội bây giờ đổi thay rồi nha em việc gì ra việc đó không ai nói bậy ai được hết à. Em không thích, ghét, khó ưa khó chịu thì xem xong có thể lướt qua trên trang người ta, còn mở lời ra phát ngôn thì phải hiểu rõ. Chứ thời buổi giờ thích nhiều chuyện quá cũng nhiều khi vạ từ miệng".

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 5
Dương Cẩm Lynh thẳng thắn đáp trả 'có sao sống vậy, sống ảo chi cho mệt' - Ảnh: Internet

 

Được biết trước Tết, Dương Cẩm Lynh từng lao đao khi bị lộ video có người đến tận nhà cô để đòi nợ. Sau đó, nữ diễn viên tiết lộ chuyện cô đang nợ tới 6 tỷ đồng của nhiều người khác nhau, do kinh doanh thua lỗ.

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 6
Dương Cẩm Lynh từng lao đao khi bị lộ video có người đến tận nhà cô để đòi nợ - Ảnh: Internet

 

Thời điểm vướng ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh từng phải bán hết đồ hiệu và không dám mặc đồ đẹp ra đường. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã tích cực mua hàng ủng hộ, nhờ đó mà cô có đủ tiền để trả hết nợ cho người đã đến tận nhà tìm cô.

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 7

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt - Ảnh 8
Dương Cẩm Lynh đã trả hết nợ cho người trên video, cô cũng quay lại công việc để yên tâm trả nợ và nuôi nấng 2 quý tử nên người - Ảnh: Internet

 

Sau biến cố đó, nữ diễn viên đã dần vực lại tinh thần và bắt đầu quay trở lại với công việc. Cô tích cực chia sẻ hậu trường đi quay chăm chỉ hay làm mẫu ảnh của mình. Có thể thấy, niềm vui đã quay trở lại với mẹ đơn thân khi giờ đây cô có công việc ổn định để yên tâm trả nợ và nuôi nấng 2 quý tử nên người.

 

Sau biến cố trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh tiết lộ không có ý định tái hôn, chỉ cần các con bên cạnh làm động lực cố gắng

Sau biến cố trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh tiết lộ không có ý định tái hôn, chỉ cần các con bên cạnh làm động lực cố gắng

Sau những biến cố trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh cho biết cô không có ý định sẽ tìm tình yêu mới hay kết hôn một lần nữa.

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