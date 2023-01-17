Sau biến cố trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh tiết lộ không có ý định tái hôn, chỉ cần các con bên cạnh làm động lực cố gắng

Sau những biến cố trong cuộc sống, Dương Cẩm Lynh cho biết cô không có ý định sẽ tìm tình yêu mới hay kết hôn một lần nữa.

Dương Cẩm Lynh là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình phía Nam, gây ấn tượng với lối diễn xuất chân thật, chuyên nghiệp. Sự nghiệp thành công nhưng đời tư của Dương Cẩm Lynh không mấy suôn sẻ. Cô từng kết hôn với nhà sản xuất phim Việt kiều Phạm Việt Anh Khoa. Thời điểm này, Dương Cẩm Lynh có cuộc sống sung túc như bà hoàng. Cô từng tiết lộ được ông xã Anh Khoa chi 3 triệu đồng mua hoa tặng mỗi ngày. Dương Cẩm Lynh từng kết hôn với nhà sản xuất phim Việt kiều Phạm Việt Anh Khoa - Ảnh: Internet Họ có chung một con trai nhưng ly hôn chỉ sau 2 năm bên nhau. Dương Cẩm Lynh cho biết lý do chia tay là cả hai không thể dung hòa tính cách, thường xuyên mâu thuẫn khi chung sống. Từng ở nhà lầu, có xe hơi riêng đưa đón, đồ hiệu chất đầy tủ…, sau khi ly hôn, nữ diễn viên tuyên bố cô ra đi với hai bàn tay trắng.

Suy sụp sau nhiều lần đổ vỡ, cũng vì hai con đã giúp cô có động lực lớn để lấy lại niềm tin - Ảnh: Internet Một mình nuôi con, Dương Cẩm Lynh tiếp tục hy vọng và tìm hạnh phúc mới. Song may mắn đã không mỉm cười với cô. Lần thứ hai hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên đã suy sụp, khủng hoảng, rơi vào bế tắc. Nhưng cũng vì hai con đã giúp cô có động lực lớn để lấy lại niềm tin. Những ngày gần đây, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm chú ý vì dính vào ồn ào nợ nần. Dương Cẩm Lynh tiết lộ, hiện cô nợ nhiều người, tổng số khoảng 6 tỷ đồng. Hiện tại, cô đã trả xong hết số tiền đang thiếu người đã chặn đường đòi nợ cô.

Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm chú ý vì dính vào ồn ào nợ nần - Ảnh: Internet Chia sẻ với một trang báo, Dương Cẩm Lynh cho biết cô không có ý định sẽ tìm tình yêu mới hay kết hôn một lần nữa. Cô đã quen với việc một mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Dương Cẩm Lynh xúc động kể lại rằng trong suốt 42 sinh sống trên đời, cô chưa từng có một điểm tựa nào khi gặp biến cố. Do đó, nữ diễn viên cũng không cần tìm một người đàn ông ở bên cạnh để sẻ chia mọi việc. Giờ đây, Dương Cẩm Lynh chỉ cần các con bên cạnh và đó cũng chính là động lực để cô cố gắng trong cuộc sống. Dương Cẩm Lynh chỉ cần các con bên cạnh và đó cũng chính là động lực để cô cố gắng trong cuộc sống - Ảnh: Internet "Chắc là không, vì giờ đây người Lynh dành nhiều tình cảm nhất chính là con cái. Lynh nghĩ cuộc đời của mỗi người đều có biến cố. Bản thân Lynh sống 42 năm trên đời và gặp nhiều biến cố nhưng chưa từng có một điểm tựa nào thì mình cần làm chi nữa? Những lúc khó khăn, một mình Lynh gánh chịu. Lúc sinh con, đau đẻ, biến cố, nợ nần,... toàn 1 mình chịu đựng.. Do đó, Lynh nghĩ không cần có thêm tình yêu mới, các con đã là niềm an ủi lớn nhất của Lynh" – Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-bien-co-trong-cuoc-song-duong-cam-lynh-tiet-lo-khong-co-y-inh-tai-hon-chi-can-cac-con-ben-canh-lam-ong-luc-co-gang-547432.html