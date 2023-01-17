Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà

Hậu trường 17/01/2023 19:05

Sau ồn ào nợ nần và chơi "trò đỏ đen", Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín trong công việc lẫn cuộc sống.

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Được biết, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt hợp đồng do nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim.

Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường - Ảnh: Internet

Không những thế, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino. Phản hồi thông tin nói trên, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc do bị kẹt ngoài Phú Quốc. Cô và chồng cũ đã bánh bài ở đó. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.

Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà - Ảnh 2
Hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm kể trên, Dương Cẩm Lynh đã bị ảnh hưởng uy tín lẫn công việc, phải bán hàng online để xoay xở. Theo lời của nữ diễn viên chia sẻ với báo Thanh Niên: "Chuyện này ảnh hưởng nhiều, làm mất uy tín của tôi. Ngày xưa đi mua sữa, mỗi tháng tôi trả một lần. Bây giờ chỉ vì lùm xùm này mà chỗ bán kêu tôi chuyển khoản mới mang sữa đến nhà".

Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà - Ảnh 3
 Dương Cẩm Lynh đã bị ảnh hưởng uy tín lẫn công việc, phải bán hàng online để xoay xở - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Dương Cẩm Lynh tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập, nhanh chóng trả hết số nợ nhanh nhất có thể. Nữ diễn viên làm cò đất, bán hàng online, thanh lý tất cả đồ hiệu của mình, tiết kiệm từng đồng bạc lẻ. Nhờ sự ủng hộ của khán giả và đồng nghiệp, Dương Cẩm Lynh cũng đã trả được hết số tiền cho một chủ nợ - người tung đoạn clip đòi tiền lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nữ diễn viên trên sóng livestream, khoản vay này là 300 triệu đồng.

Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà - Ảnh 4
Dương Cẩm Lynh cũng đã thanh lý hết những tài sản mà mình đã có, chỉ giữ lại một số món đồ hiệu kỷ niệm - Ảnh: Internet

Vì nợ nần, Dương Cẩm Lynh cũng đã thanh lý hết những tài sản mà mình đã có, chỉ giữ lại một số món đồ hiệu kỷ niệm. Khi đi ra ngoài, nữ diễn viên còn sợ bị mọi người soi xét vì diện trang phục quá chỉn chu, sang trọng trong khi vướng ồn ào.

 

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