Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng uy tín sau lùm xùm nợ nần: Bị đoàn phim cắt hợp đồng, mua đồ chỗ quen phải chuyển khoản trước mới chịu giao hàng đến nhà

Những ngày qua, Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường. Được biết, nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Sau lùm xùm, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt hợp đồng do nhà sản xuất không muốn để sự việc ảnh hưởng đến phim.

Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm truyền thông sau lùm xùm nợ 6 tỷ đồng và bị chủ nợ chặn đường - Ảnh: Internet

Không những thế, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài trong casino. Phản hồi thông tin nói trên, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc do bị kẹt ngoài Phú Quốc. Cô và chồng cũ đã bánh bài ở đó. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc. Giải thích lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Nữ diễn viên chia sẻ gia đình hiện rất lo lắng khi cô nợ nần số tiền lớn.