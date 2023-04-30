Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao?

Vào đầu tháng 1 vừa qua, Dương Cẩm Lynh đã vướng vào ồn ào quỵt nợ. Ngay sau đó nữ diễn viên đã thừa nhận bản thân đang nợ nhiều người số tiền khổng lồ. Tuy nhiên cô nghẹn ngào cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để sớm trả tiền cho chủ nợ.

Trải qua vài tháng kể từ khi lùm xùm liên quan đến nợ nần bùng nổ trên khắp các kênh phương tiện truyền thông, cuộc sống đời tư của Dương Cẩm Lynh đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô bắt đầu có nhiều công việc, dự án hơn so với trước đây.