Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao?

Hậu trường 30/04/2023 17:36

Cuộc sống hiện nay của Dương Cẩm Lynh sau ồn ào 'nợ nần', luôn là đề tài quan tâm của nhiều khán giả.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, Dương Cẩm Lynh đã vướng vào ồn ào quỵt nợ. Ngay sau đó nữ diễn viên đã thừa nhận bản thân đang nợ nhiều người số tiền khổng lồ. Tuy nhiên cô nghẹn ngào cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để sớm trả tiền cho chủ nợ. 

Trải qua vài tháng kể từ khi lùm xùm liên quan đến nợ nần bùng nổ trên khắp các kênh phương tiện truyền thông, cuộc sống đời tư của Dương Cẩm Lynh đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô bắt đầu có nhiều công việc, dự án hơn so với trước đây.

Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 1
Một trong những hình ảnh mới nhất của Dương Cẩm Lynh - Ảnh: FBNV

Trước đó vào cuối tháng 2, khi trả lời phỏng vấn với truyền thông Dương Cẩm Lynh vui vẻ cho biết công việc của cô đang có nhiều chuyển biến tích cực: "Đúng rồi, mọi thứ đang dần tốt đẹp lên từng ngày. Tôi nghĩ với những sự cố gắng, bây giờ tôi đang được sự yêu thương của khán giả nên mọi thứ đang khá trôi chảy, trong việc mua bán lẫn cuộc sống hằng ngày. Về con đường nghệ thuật, tôi cũng may mắn là từ đầu năm đến giờ cũng có công việc ra vô, tôi rất mừng vì điều đó".

Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 2
Không chỉ bán hàng trực tuyến, Dương Cẩm Lynh còn nhận lời làm mẫu ảnh - Ảnh: Internet
Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 3
"Ngày đi làm vội vã, quên cả thời gian" Dương Cẩm Lynh từng hào hứng cho biết - Ảnh: Internet
Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 4
Dương Cẩm Lynh được không ít đồng nghiệp giúp đỡ để có thể sớm quay trở lại với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV
Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 5
Mỗi khi có thời gian rảnh, Dương Cẩm Lynh đều tập trung chăm sóc và đưa các con đi chơi, khám phá những điều mới - Ảnh: FBNV
Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 6
Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh luôn cố gắng đem lại hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp ở trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao? - Ảnh 7
Mới đây Dương Cẩm Lynh đã tổ chức sinh nhật lần thứ hai cho con trai út. Ngoài ra nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời chúc cô sớm trở lại việc đi đóng phim và hoạt động nghệ thuật như trước đây - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Cẩm Lynh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con. Cô nỗ lực đóng phim, ca hát, bán hàng online để nuôi con và trả nợ. Trước đó không lâu, việc chủ nợ chặn đường đòi nợ rồi phát tán hình ảnh gây ảnh hưởng nặng nề tới Cẩm Lynh. Mất hình ảnh, cô cũng lập tức bị cắt hợp đồng.

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt

Khoe khoảnh khắc bình yên sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh bị netizen chê 'gồng mình sống ảo', người đẹp liền đáp trả cực gắt

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đã khoe khoảnh khắc đời thường bên cạnh con trai. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng như động viên người đẹp thì cũng có một số khán giả đã bình luận tiêu cực khiến người đẹp đáp trả cực gắt.

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