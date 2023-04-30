Sau ồn ào liên quan đến 'nợ nần', cuộc sống hiện nay của diễn viên Dương Cẩm Lynh ra sao?

Cuộc sống hiện nay của Dương Cẩm Lynh sau ồn ào 'nợ nần', luôn là đề tài quan tâm của nhiều khán giả.
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Vào đầu tháng 1 vừa qua, Dương Cẩm Lynh đã vướng vào ồn ào quỵt nợ. Ngay sau đó nữ diễn viên đã thừa nhận bản thân đang nợ nhiều người số tiền khổng lồ. Tuy nhiên cô nghẹn ngào cho biết sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để sớm trả tiền cho chủ nợ.
Trải qua vài tháng kể từ khi lùm xùm liên quan đến nợ nần bùng nổ trên khắp các kênh phương tiện truyền thông, cuộc sống đời tư của Dương Cẩm Lynh đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô bắt đầu có nhiều công việc, dự án hơn so với trước đây.
Trước đó vào cuối tháng 2, khi trả lời phỏng vấn với truyền thông Dương Cẩm Lynh vui vẻ cho biết công việc của cô đang có nhiều chuyển biến tích cực: "Đúng rồi, mọi thứ đang dần tốt đẹp lên từng ngày. Tôi nghĩ với những sự cố gắng, bây giờ tôi đang được sự yêu thương của khán giả nên mọi thứ đang khá trôi chảy, trong việc mua bán lẫn cuộc sống hằng ngày. Về con đường nghệ thuật, tôi cũng may mắn là từ đầu năm đến giờ cũng có công việc ra vô, tôi rất mừng vì điều đó".
Hiện tại, Cẩm Lynh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con. Cô nỗ lực đóng phim, ca hát, bán hàng online để nuôi con và trả nợ. Trước đó không lâu, việc chủ nợ chặn đường đòi nợ rồi phát tán hình ảnh gây ảnh hưởng nặng nề tới Cẩm Lynh. Mất hình ảnh, cô cũng lập tức bị cắt hợp đồng.