Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện

Hậu trường 21/05/2023 10:47

Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, Quý Bình còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã doanh nhân Ngọc Tiền.

Mới đây bà xã diễn viên Quý Bình - doanh nhân Ngọc Tiền đã xuất hiện tại buổi giao lưu thương mại giữa TP Phú Quốc và TP Yeonsu - Gu, tỉnh Incheon (Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong sự kiện này, Ngọc Tiền chỉ đi một mình mà không có ông xã Quý Bình bên cạnh.

Chia sẻ về vấn đề này với báo Thanh Niên, doanh nhân Ngọc Tiền thẳng thắn cho biết, dù là vợ chồng nhưng cả hai luôn tôn trọng sự nghiệp riêng của nhau. "Chúng tôi có chia sẻ, góp ý, trao đổi với nhau nhưng luôn cho đối phương có sự tự chủ trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Anh Bình rất quan tâm đến tôi và gia đình nhưng trong công việc thì anh ấy luôn rạch ròi và tôn trọng những quyết định cũng như hoạt động của tôi. Hơn hết, anh hiểu được tôi là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi nên anh luôn tin tưởng", nữ doanh nhân chia sẻ.

 

Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện - Ảnh 1
Doanh nhân Ngọc Tiền cho biết cô và Quý Bình đều có công việc riêng cũng như luôn chủ động trong lĩnh vực mà mình theo đuổi nên lịch trình sẽ có sự khác biệt

Theo nữ doanh nhân, dù Quý Bình không thể có mặt tại những sự kiện cùng mình nhưng nam diễn viên Bao giờ có yêu nhau vẫn luôn theo dõi lịch trình, gửi động viên cũng như nhắc nhở bạn đời giữ gìn sức khỏe. Mặt khác, Ngọc Tiền cũng khẳng định gia đình vẫn là yếu tố cô đặt lên hàng đầu nên bản thân cố gắng sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành công việc vừa chăm lo tốt cho tổ ấm.

Nữ doanh nhân cho biết ban ngày các thành viên trong gia đình sẽ làm việc và học tập do đó cô cố gắng làm việc thật nhiều, hết công suất để không bị tồn việc. Buổi tối, mọi người về nhà quây quần bên nhau. Với những chuyến công tác xa, cả hai liên lạc, gọi điện hỏi thăm, động viên nhau. Nữ doanh nhân cảm thấy may mắn khi có được sự ủng hộ, thông cảm, thấu hiểu từ ông xã và các con. Chính vì điều này nên mỗi khi có thời gian rảnh thì doanh nhân Ngọc Tiền đều dành hết cho gia đình.

Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện - Ảnh 2
Ddù Quý Bình không thể có mặt tại những sự kiện cùng mình nhưng nam diễn viên vẫn luôn theo dõi lịch trình, gửi động viên cũng như nhắc nhở bạn đời giữ gìn sức khỏe

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Quý Bình đã chia sẻ đoạn clip về con trai cưng. Đây là lần đầu nam diễn viên khoe rõ mặt quý tử sau thời gian giấu kín. Anh còn tiết lộ hành động của con trai làm bản thân như tan chảy: "Sau tiếng "ba" lảnh lót, cả thế giới dường như đọng lại bởi cú chớp mắt slow motion đầy điệu nghệ của con! Yêu quá đi! Ngày con tròn 14 tháng tuổi". Trong clip, bé Eric đã lớn phổng phao. Nhóc tì đã biết đứng vững và biết làm trò khiến cả gia đình bật cười. Cậu bé gọi "ba" rất rõ và biết mách ba khi bị đau. Con trai Quý Bình có vẻ ngoài y hệt anh từ đôi mắt đến nụ cười.

Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện - Ảnh 3Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện - Ảnh 4
Quý Bình và bà xã doanh nhân càng gắn kết khi có quý tử chào đời

Con trai Quý Bình chào đời vào tháng 3/2022. Quý Bình hết lòng chăm con nhỏ. Anh tự giặt quần áo của con bằng tay, thay tã, tắm, cho con ăn. Bé Eric là sợi dây kết nối để vợ chồng Quý Bình ngày càng gắn bó. Đặc biệt hai người con lớn của doanh nhân Ngọc Tiền đều yêu thương bé Eric.

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