Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu

Hậu trường 21/05/2023 06:31

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là một trong số những cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Mới đây những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà dành cho Kim Lý thu hút sự chú ý của công chúng.

Hồ Ngọc Hà xuất thân từ một người mẫu, sau đó cô dần lấn sân sang điện ảnh, tuy nhiên lại thành công nhất ở vai trò ca sĩ. Có thể thấy được cô là một trong số những nghệ sĩ tài năng và thành công hầu hết những lĩnh vực bản thân từng góp mặt. Bằng nhan sắc và tài năng Hồ Ngọc Hà được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng ''nữ hoàng giải trí''. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 1
Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 2
 Hồ Ngọc Hà trở thành người mẫu từ năm 18 tuổi 
Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 3
Sau đó cô lấn sân sang phim ảnh và thành công với vai diễn phụ trong bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải (2005) 
Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà thành công nhất với vai trò một ca sĩ và có nhiều bản HIT lớn trong sự nghiệp 

Trải qua bao nhiêu sóng gió trong sự nghiệp lẫn tình yêu, Hồ Ngọc Hà hiện nay đang là một ngôi sao lớn của Việt Nam, cô nàng có một tổ ấm viên mãn bên ông xã Kim Lý cùng các con. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng từng tâm sự rằng cô không còn mong muốn gì hơn, bởi đã có đủ thành công, hạnh phúc, con cái đủ nếp tẻ và sự bình an từ trong tâm hồn. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 5
Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 6
Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 7
Hồ Ngọc Hà và tổ ấm viên mãn cùng chồng Kim Lý và hai con là Lisa và Leon 

Mới đây nữ ca sĩ đã đăng tải clip ngắn bày tỏ quan điểm cá nhân về tình yêu đầy sâu sắc đến ông xã Kim Lý khiến người hâm mộ xúc động.

Cụ thể nữ ca sĩ cho biết trong tình yêu 1 cộng 1 thì bằng tất cả mà 2 trừ 1 thì bằng 0. Cô cho rằng tình yêu có thể khiến con người ta bay bổng cũng khiến người ta đau khổ, dằn vặt. Hồ Ngọc Hà cảm thấy dù có thế nào thì bầu trời vẫn xanh, mọi thứ vẫn tiếp diễn theo quy luật. Cô nàng nhắn nhủ đến Kim Lý rằng có hai điều anh không nên đánh mất chính là cô và tình yêu của cô. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 8
Hồ Ngọc Hà bày tỏ quan điểm cá nhân về tình yêu đầy sâu sắc đến ông xã Kim Lý

Khi bày tỏ quan điểm của bản thân trong tình yêu cô nhanh chóng nhận được nhiều sự ''gật gù'' từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ có cùng cảm giác với nữ ca sĩ, đồng thời cũng khen Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có tướng phu thế nhất định sẽ sánh đôi đến cuối đời. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 9
Vào ngày 6/11/2020, Hồ Ngọc Hà bất ngờ được Kim Lý cầu hôn tại bệnh viện sau 2 ngày sinh nở 

Trước đó Hồ Ngọc Hà quen biết và yêu đương với Kim Lý sau khi hợp tác trong dự án Cả một trời thương nhớ. Tuy nhiên, lại rạn nứt không lâu sau đó vì Hà Hồ cảm thấy cả hai không hợp nhau. Hồ Ngọc Hà cảm nhận được tình yêu trong cô dành cho Kim Lý còn quá nhiều mỗi khi nhắc đến, nữ ca sĩ đã quyết định yêu lại từ đầu với nam diễn viên, thế nên cả hai đã hạnh phúc cho đến hiện tại. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 10
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong MV Cả một trời thương nhớ 

Hồ Ngọc Hà thừa nhận từ khi yêu Kim Lý cô đã không còn xù xì gai góc như trước kia. Cô có thể tháo bỏ sự mạnh mẽ mà cô cố ý tạo ra và trở thành một người phụ nữ cần được che chở bên cạnh Kim Lý. Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận chính Kim Lý đã khai mở ra một người phụ nữ chu toàn của gia đình ẩn sâu phía trong mình suốt nhiều năm. Hồ Ngọc Hà của bây giờ bắt đầu biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc từng thành viên trong gia đình. 

Hơn 3 năm bên nhau Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhắn nhủ Kim Lý về điều quan trọng không thể đánh mất trong tình yêu - Ảnh 11
Kim Lý là một người cha ấm áp, thậm chí anh sẵn sàng yêu thương Subeo (con riêng của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ là Cường Đô La) 
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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý hôn nhân Hồ Ngọc Hà

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