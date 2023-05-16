Kim Lý bất ngờ khoe ảnh ngày đầu yêu đương cùng Hồ Ngọc Hà cách đây 6 năm: Nay dù 'đủ nếp đủ tẻ' vẫn chỉ thiếu một đám cưới

Hiện tại, dù Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có 2 con nhưng vẫn chưa có một kế hoạch một đám cưới rõ ràng.

Chuyện tình của Kim Lý - hồ Ngọc Hà hiện tại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả, đặc biệt là từ khi cặp song sinh Lisa - Leon ra đời. Mới đây, trên trang cá nhân, Kim Lý bất ngờ nhắn gửi yêu thương ngọt ngào đến Hồ Ngọc Hà nhân 'ngày của mẹ'. Đáng chú ý là bức ảnh hiếm được đính kèm dưới dòng trạng thái: "Đây là bức ảnh ngày đầu chúng tôi yêu nhau. Chúc mừng ngày của mẹ đến vợ yêu của anh. Cảm ơn em đã làm mọi thứ cho gia đình mình. Yêu em rất nhiều". Được biết, đây là bức ảnh được chụp cách đây 6 năm Được biết, đây là bức ảnh được chụp cách đây 6 năm. Cặp đôi nên duyên sau khi hợp tác trong MV "Cả Một Trời Thương Nhớ" của Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, ít ai biết, thời trẻ cặp đôi từng từng có "mối thù". Cụ thể, "Nữ hoàng giải trí" từng chia sẻ: "Đến khi anh Kim làm bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn mời Hà đóng, hồi xưa trẻ mình hay thù vặt ấy: "Mày từ chối tao hả, tao từ chối lại". Hà bảo: "Ok, gửi kịch bản đi, xem thử coi thế nào?".

Đến ngày ra gặp thì Hà bặt vô âm tín không trả lời vì thật ra cũng không hứng thú lắm. Hai bên cũng có sự thù vặt nhau là vì sao lại bất lịch sự như thế, mời mà không trả lời. Bẵng đi một thời gian dài, anh Kim có gặp Hà một vài lần nhưng Hà không có nói chuyện nhiều. Đến khi quay Cả một trời thương nhớ, một câu chuyện về tình yêu. Hà luôn gặp khó khăn trong chuyện mời nam diễn viên nào đấy trong MV của mình. Cho nên Hà hay mời các bạn Tây để không hiểu gì về nhau hết á, quay xong thì thôi". Cặp đôi nên duyên sau khi hợp tác trong MV "Cả Một Trời Thương Nhớ" của Hồ Ngọc Hà Hiện tại, dù Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có 2 con nhưng vẫn chưa có một kế hoạch một đám cưới rõ ràng. Trả lời về chuyện này, Hồ Ngọc Hà từng cho biết: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự".

Dù ghi nhận sự hối thúc của khán giả và cả Kim Lý nhưng đến nay, cô vẫn chưa quyết định được có nên tổ chức một đám cưới hay không. Tuy nhiên "nếu sau này, Lisa và Leon (cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý) đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình, Kim Lý" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Hiện tại, dù Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có 2 con nhưng vẫn chưa có một kế hoạch một đám cưới rõ ràng Tình yêu của Kim Lý không chỉ qua lời nói mà anh còn có nhiều hành động ý nghĩa dành cho Hồ Ngọc Hà suốt 6 năm gắn bó. Vì yêu mỹ nhân gốc Quảng Bình, Kim Lý còn học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình vợ được nhiều hơn. Trong một sự kiện của vợ, Kim Lý cũng tự tin dành lời khen có cánh cho vợ bằng tiếng Việt: "Biết là Hà chuẩn bị tất cả để làm một show như vậy rất là vất vả mà Hà rất chăm chỉ. Vợ rất giỏi, cũng rất giỏi chăm sóc Subeo và Lisa, và có một suy nghĩ rất là hay nên mình phải nói Hà là số 1".

'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà khẳng định 'Không phải lúc nào cũng nghĩ mình là ngôi sao hạng A là phải có người cung phụng' Trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà là cái tên có vị thế ngôi sao hạng A với danh xưng ‘nữ hoàng giải trí’. Mới đây, trong một sự kiện, nữ ca sĩ đã khẳng định 'không phải lúc nào cũng nghĩ mình là một nghệ sĩ nổi tiếng phải có người cung phụng'.

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