Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này

Sau thời gian ấp ủ, tối 7/5 tại TP HCM, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tổ chức họp báo công bố dự án Love Songs ở Đà Nẵng vào tháng 6 tới đây. Sự kiện của Hồ Ngọc Hà quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó nổi bật vẫn là gia đình "Nữ hoàng giải trí" với sự chú ý là hai nhóc tỳ Lisa - Leon.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tổ chức họp báo công bố dự án Love Songs ở Đà Nẵng vào tháng 6 tới đây - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo bạn bè, người thân, khán giả của Hồ Ngọc Hà, đáng chú ý là TikToker Phạm Thoại. Là một "Hot TikToker" nổi tiếng, đặc biệt là những màn diện trang phục khác thường tại thảm đỏ sự kiện, Phạm Thoại đã nhận được sự quan tâm không nhỏ khi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo của "đàn chị" Hồ Ngọc Hà.