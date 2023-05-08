Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này

Hậu trường 08/05/2023 09:49

Sự xuất hiện của TikToker này trên thảm đỏ đã khiến Hồ Ngọc Hà bất ngờ.

Sau thời gian ấp ủ, tối 7/5 tại TP HCM, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tổ chức họp báo công bố dự án Love Songs ở Đà Nẵng vào tháng 6 tới đây. Sự kiện của Hồ Ngọc Hà quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó nổi bật vẫn là gia đình "Nữ hoàng giải trí" với sự chú ý là hai nhóc tỳ Lisa - Leon.

Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 1
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tổ chức họp báo công bố dự án Love Songs ở Đà Nẵng vào tháng 6 tới đây - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo bạn bè, người thân, khán giả của Hồ Ngọc Hà, đáng chú ý là TikToker Phạm Thoại. Là một "Hot TikToker" nổi tiếng, đặc biệt là những màn diện trang phục khác thường tại thảm đỏ sự kiện, Phạm Thoại đã nhận được sự quan tâm không nhỏ khi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo của "đàn chị" Hồ Ngọc Hà. 

Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 2
Phạm Thoại đã nhận được sự quan tâm không nhỏ khi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo của "đàn chị" Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Cắt từ clip
Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 3
Tạo hình của Phạm Thoại tại sự kiện còn khiến Hồ Ngọc Hà phải trầm trồ bất ngờ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó Phạm Thoại diện trang phục toàn đen, nửa truyền thống nửa hiện đại, điểm nhấn là chiếc mũ lớn trên đầu. Thậm chí tạo hình của Phạm Thoại tại sự kiện còn khiến Hồ Ngọc Hà phải trầm trồ bất ngờ. Có lẽ vì bị Phạm Thoại "chặt đẹp" trên sân khấu nên Hồ Ngọc Hà đã trêu đùa, thể hiện sự bất lực của bản thân: 'Phạm Thoại ơi, chị lạy em luôn, liveshow ai vậy?'.

Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 4
 Hồ Ngọc Hà từng công bố dự án Love Songs - Love VietNam - đánh dấu sự trở lại với âm nhạc - Ảnh: Internet
Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 5
Chương trình lần lượt tổ chức tại các thành phố du lịch: Đà Lạt, TP.HCM, Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng công bố dự án Love Songs - Love VietNam - đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Theo đó, chương trình lần lượt tổ chức tại các thành phố du lịch: Đà Lạt, TP.HCM, Đà Nẵng. Và lần này, Đà Nẵng sẽ là điểm đến tiếp theo của hành trình vào tháng 6 tới.

Bị hot Tiktoker 'chiếm spotlight' trong sự kiện thảm đỏ riêng, Hồ Ngọc Hà bất lực muốn 'lạy' nhân vật này - Ảnh 6
Love songs vốn là "thương hiệu", gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà nhiều năm nay - Ảnh: Internet

Love songs vốn là "thương hiệu", gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà nhiều năm nay. Năm 2016, cô tổ chức liveshow Love songs lần đầu tiên, với khán giả chủ yếu là những đồng nghiệp, bạn bè thân quen. Tại đó, cô thăng hoa với ban nhạc, trút cạn tâm sự qua loạt bản ballad của Đức Trí, Nguyễn Hồng Thuận, Thái Thịnh...

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Love Song 24h sao Việt

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