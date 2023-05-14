'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà khẳng định 'Không phải lúc nào cũng nghĩ mình là ngôi sao hạng A là phải có người cung phụng'

Trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà là cái tên có vị thế ngôi sao hạng A với danh xưng ‘nữ hoàng giải trí’. Mới đây, trong một sự kiện, nữ ca sĩ đã khẳng định 'không phải lúc nào cũng nghĩ mình là một nghệ sĩ nổi tiếng phải có người cung phụng'.

Trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà là cái tên có vị thế ngôi sao hạng A và được xác định bằng danh xưng ‘nữ hoàng giải trí’. Cô có trong tay những bản hit đình đám, lượng fan đông đảo, những cống hiến được ghi nhận bằng giải thưởng và mức cát-xê cao ngất ngưởng. Nhưng khi trở về nhà, trong hình ảnh người vợ của Kim Lý, mẹ của 3 ‘thiên thần nhỏ’ Subeo – Leon – Lisa, Hồ Ngọc Hà cũng rất khéo chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Gia đình nhỏ Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện, khi được ông xã Kim Lý nhận định với truyền thông rằng khi ở trên sân khấu Hà Hồ là nữ hoàng nhưng về nhà có thể sẵn sàng vào bếp, chăm con. Nói về điều này, Hồ Ngọc Hà cho biết mình rất hạnh phúc. Cô còn tiết lộ những lúc ở nhà, bản thân là người phụ nữ rất bình thường, ít trang điểm và thích được chăm sóc chồng con khi có thời gian rảnh. "Tôi thích được ở nhà. Chính nhờ điều đó mà tôi cân bằng được cuộc sống của mình và không bị lúc nào cũng nghĩ mình là một nghệ sĩ nổi tiếng phải có người cung phụng" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Là 'nữ hoàng trên sân khấu', Hồ Ngọc Hà ở nhà vẫn là người phụ nữ bình thường - Ảnh: Internet Được biết, những lúc Hồ Ngọc Hà hi sinh thời gian ở bên con để đi làm, cô theo dõi ông xã Kim Lý hỗ trợ chăm sóc Leon – Lisa qua màn hình camera. Có thể thấy Kim Lý giúp đỡ vợ rất nhiều qua những bức ảnh gia đình mà Hà Hồ từng đăng tải, trong đó nam diễn viên tự nguyện nhận phần chăm sóc, bế con cho bà xã nghỉ ngơi, làm việc, tập thể dục… Kim Lý giúp đỡ vợ rất nhiều khi bận rộn công việc - Ảnh: Internet Bản thân vốn rất bận rộn, lại còn phải chăm lo cho con nhỏ, Hà Hồ thừa nhận khi các bé ngày càng lớn và hiếu động, cô làm gì cũng vướng phải suy nghĩ rằng mình làm như thế liệu có tròn trách nhiệm với con hay chưa: "Tôi hy vọng bản thân sẽ cân bằng được mọi thứ, kinh doanh phát triển và nền kinh tế ổn định để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng cần đảm bảo thời gian để chăm sóc con cái".

Ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sở hữu một năng khiếu đặc biệt chuẩn 'gen mạnh' của ba mẹ khiến dân tình trầm trồ Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ái nữ Lisa bộc lộc 1 năng khiếu đặc biệt chuẩn 'gen mạnh' của ba mẹ khiến dân tình trầm trồ.

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