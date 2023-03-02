Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ đề cập đến nhan sắc của Hồ Ngọc Hà, đồng thời có lời nhận xét đến "nữ hoàng giải trí. Thông qua khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc, vợ cũ Huy Khánh đã dành hết lời tán dương về nhan sắc của nữ hoàng giải trí cùng với thần thái cô đang sở hữu. Không những vậy, nữ doanh nhân còn đánh giá cao về chỉ số cảm xúc của Hồ Ngọc Hà sau khi theo dõi 15 năm hoạt động nghệ thuật của cô.

Thông qua khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc, vợ cũ Huy Khánh đã dành hết lời tán dương về nhan sắc của nữ hoàng giải trí - Ảnh: FBNV

Trước đó, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên nhanh chóng "gây bão" MXH bởi quá nhiều visual xuất sắc. Không ít người đặt lên bàn cân ai hơn ai trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, công chúng đều thừa nhận vẻ đẹp mang nét riêng của mỗi người. Nếu như Hồ Ngọc Hà thần thái, sắc sảo thì Thùy Tiên lại đầy khí chất cùng hào quang hoa hậu lộ rõ.