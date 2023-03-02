Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên

Hậu trường 02/03/2023 19:14

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ có màn nhận xét về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau khoảnh khắc nữ hoàng giải trí đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên.

Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ đề cập đến nhan sắc của Hồ Ngọc Hà, đồng thời có lời nhận xét đến "nữ hoàng giải trí. Thông qua khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc, vợ cũ Huy Khánh đã dành hết lời tán dương về nhan sắc của nữ hoàng giải trí cùng với thần thái cô đang sở hữu. Không những vậy, nữ doanh nhân còn đánh giá cao về chỉ số cảm xúc của Hồ Ngọc Hà sau khi theo dõi 15 năm hoạt động nghệ thuật của cô.

Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 1
Thông qua khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc, vợ cũ Huy Khánh đã dành hết lời tán dương về nhan sắc của nữ hoàng giải trí - Ảnh: FBNV

Trước đó, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên nhanh chóng "gây bão" MXH bởi quá nhiều visual xuất sắc. Không ít người đặt lên bàn cân ai hơn ai trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, công chúng đều thừa nhận vẻ đẹp mang nét riêng của mỗi người. Nếu như Hồ Ngọc Hà thần thái, sắc sảo thì Thùy Tiên lại đầy khí chất cùng hào quang hoa hậu lộ rõ.

Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 2
Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên nhanh chóng "gây bão" MXH bởi quá nhiều visual xuất sắc - Ảnh: Internet

Không chỉ hết lời ca tụng Hồ Ngọc Hà, Lương Hoàng Anh còn thể hiện sự ngưỡng mộ, mê đắm với nhan sắc của nữ hoàng giải trí. Nữ doanh nhân cho biết, nếu là đàn ông cô sẽ dành cả thanh xuân để theo đuổi Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cũng đồng tình về những nhận xét của Lương Hoàng Anh.

Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 3
Nữ doanh nhân cho biết, nếu là đàn ông cô sẽ dành cả thanh xuân để theo đuổi Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

 Lương Hoàng Anh không phải là cái tên xa lạ đối với dân mạng, cô được biết đến với cương vị là vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh. Nhiều phát ngôn của nữ doanh nhân về cuộc sống, về showbiz từng dấy lên tranh cãi và khiến cô vướng vào không ít thị phi.

Vợ cũ Huy Khánh bất ngờ có phát ngôn gây sốc về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau màn đọ sắc với Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 4
Lương Hoàng Anh được biết đến với cương vị là vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, vợ cũ nam diễn viên đã có cuộc sống mới, tuy nhiên vài năm trở lại đây, Lương Hoàng Anh khiến khán giả hoang mang bởi diện mạo có phần khác lạ, xuống sắc không phanh.

Ái nữ Lisa nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý: Mới 2 tuổi đã ngọt ngào cắm hoa tặng mẹ, tự tin hát tiếng anh cùng mẹ trôi chảy

Ái nữ Lisa nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý: Mới 2 tuổi đã ngọt ngào cắm hoa tặng mẹ, tự tin hát tiếng anh cùng mẹ trôi chảy

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được ái nữ Lisa cắm hoa tặng mẹ và hát tiếng anh một cách trôi chảy.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ Huy Khánh Hồ Ngọc Hà Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang