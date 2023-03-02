Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ có màn nhận xét về nhan sắc, IQ và EQ của Hồ Ngọc Hà sau khoảnh khắc nữ hoàng giải trí đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên.
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Mới đây, vợ cũ Huy Khánh đã bất ngờ đề cập đến nhan sắc của Hồ Ngọc Hà, đồng thời có lời nhận xét đến "nữ hoàng giải trí. Thông qua khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc, vợ cũ Huy Khánh đã dành hết lời tán dương về nhan sắc của nữ hoàng giải trí cùng với thần thái cô đang sở hữu. Không những vậy, nữ doanh nhân còn đánh giá cao về chỉ số cảm xúc của Hồ Ngọc Hà sau khi theo dõi 15 năm hoạt động nghệ thuật của cô.
Trước đó, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng với Hoa hậu Hòa bình Thế giới Thùy Tiên nhanh chóng "gây bão" MXH bởi quá nhiều visual xuất sắc. Không ít người đặt lên bàn cân ai hơn ai trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, công chúng đều thừa nhận vẻ đẹp mang nét riêng của mỗi người. Nếu như Hồ Ngọc Hà thần thái, sắc sảo thì Thùy Tiên lại đầy khí chất cùng hào quang hoa hậu lộ rõ.
Không chỉ hết lời ca tụng Hồ Ngọc Hà, Lương Hoàng Anh còn thể hiện sự ngưỡng mộ, mê đắm với nhan sắc của nữ hoàng giải trí. Nữ doanh nhân cho biết, nếu là đàn ông cô sẽ dành cả thanh xuân để theo đuổi Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cũng đồng tình về những nhận xét của Lương Hoàng Anh.
Lương Hoàng Anh không phải là cái tên xa lạ đối với dân mạng, cô được biết đến với cương vị là vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh. Nhiều phát ngôn của nữ doanh nhân về cuộc sống, về showbiz từng dấy lên tranh cãi và khiến cô vướng vào không ít thị phi.
Hậu ly hôn, vợ cũ nam diễn viên đã có cuộc sống mới, tuy nhiên vài năm trở lại đây, Lương Hoàng Anh khiến khán giả hoang mang bởi diện mạo có phần khác lạ, xuống sắc không phanh.