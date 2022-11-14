Hồ Ngọc Hà ngọt ngào mừng sinh nhật ông xã Kim Lý nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cặp song sinh Leon-Lisa bởi hành động này

Hồ Ngọc Hà đã bí mật chúc mừng sinh nhật Kim Lý trong đêm nhạc tại Đà Lạt nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cặp sinh đôi Leon-Lisa bởi hành động này.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có cuộc sống gia đình viên mãn bên cặp song sinh đáng yêu. Vào ngày sinh của ông xã Kim Lý mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có lời nhắn gửi ngọt ngào và tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho anh từ trước. Hồ Ngọc Hà ngọt ngào bên Kim Lý trong ảnh mừng sinh nhật của anh - Ảnh: Internet Mới đây, cả nhà Hồ Ngọc Hà đã lên Đà Lạt để chuẩn bị cho đêm nhạc. Tại đây, Hồ Ngọc Hà đã bí mật chúc mừng sinh nhật Kim Lý. Cụ thể trước thềm liveshow, nữ ca sĩ đã có buổi trà chiều trò chuyện, giao lưu cùng người hâm mộ. Khi đó, cô đã mang bánh kem và hoa ra sân khấu để tặng đến nửa kia của mình. Cô tiết lộ: "Hà muốn làm đêm nhạc ngay ngày sinh nhật anh Kim để thay lời chúc mừng cho anh. Cũng vì buổi tiệc này mà anh Kim cằn nhằn Hà cả tuần. Tính anh Kim đơn giản, chỉ thích quây quần trong gia đình thật ấm cúng. Còn đông khách khứa quá sẽ làm anh bị cập rập".

Hà Hồ đã bí mật chúc mừng sinh nhật Kim Lý trong đêm nhạc tại Đà Lạt - Ảnh: Internet Nữ hoàng giải trí còn nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu Kim Lý. Cảm ơn anh vì ngày của anh mà vẫn phải chiều em, chiều khán giả của em". Hồ Ngọc Hà không ngại khi tự bóc trần nết đanh đá của bản thân. Nữ ca sĩ hài hước viết: "Sinh nhật anh em sẽ ráng cất cái nết đanh đá của mình lại. Chúc anh tuổi mới sẽ thành công hơn với dự định lớn đang thực hiện, và mong anh luôn khoẻ mạnh để bên em và các con". Đáng nói hơn, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà cũng bất ngờ xuất hiện khi mẹ Hà đang hát chúc mừng sinh nhật ba Kim. Lisa - Leon có phần ngơ ngác vì xung quanh có khá đông người. Bé Leon còn liên tục gọi bố là "Kim ơi" khiến khán giả bật cười thích thú vì quá đáng yêu.

Cặp song sinh Leon - Lisa chiếm spotlight của bố mẹ - Ảnh: Internet Trước đó, trên Instagram của 2 con, Hồ Ngọc Hà đã tung bộ ảnh sinh nhật của cặp sinh đôi Lisa và Leon trong ngày quá đặc biệt. Trong bộ ảnh sinh nhật, Lisa và Leon được mẹ lên đồ theo style tối giản nhưng tinh tế. Lisa diện đầm trắng bồng bềnh, còn Leon lại chọn sơ mi trắng và quần jean xanh. Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức sinh nhật cho cặp song sinh - Ảnh: Internet Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Mỗi dịp sinh nhật của đối phương, cả hai đều dành cho nhau những lời chúc và nhắn gửi đầy ngọt ngào khiến khán giả xuýt xoa.

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý Sau sự cố mất trộm, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc cặm cụi luyện tập ca hát cho show diễn riêng sắp tới, thần sắc hiện tại của nữ ca sĩ gây chú ý.

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