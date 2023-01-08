Nhóc tỳ Lisa nhà Hồ Ngọc Hà: Đam mê học các môn nghệ thuật, tương lai 'nối nghiệp' mẹ về nhan sắc lẫn thần thái

Mới đây, trên trang cá nhân của 2 bé, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hoạt động cuối tuần của các con. Nếu như "cậu Ú" tinh nghịch bông đùa với xe đồ chơi thì Lisa ra dáng họa sĩ nhí khi ngồi mò mẫn pha màu và tạo ra bức tranh ưng ý. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo tại trường, thiên thần nhí ngồi ngay ngắn và tỉ mĩ làm từng chút một. Đặc biệt, đến giai đoạn sấy màu để hoàn chỉnh tác phẩm Lisa trông khá ngoan ngoãn và hợp tác để cô cầm tay chỉ làm.

Cặp chị em sinh đôi Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp nhóc tỳ nổi tiếng nhất vbiz hiện nay. Càng lớn, hai nhóc tỳ càng khiến người hâm mộ đốn tim bởi sự thông minh, lém lỉnh và cả những năng khiếu sớm được bộc lộ.

Trước đó, cũng trong khoảnh khắc Lisa ngồi vẽ, dù chỉ mới 2 tuổi nhưng Lisa cầm bút rất thạo, tập trung cao độ vào bức vẽ và còn rất nghiêm túc đánh giá tác phẩm của mình và lắc đầu, tay xóa ngay bức tranh vì không ưng ý.

Lisa cũng rất nghiêm túc đánh giá tác phẩm của mình - Ảnh: Internet

Trong khi chị gái nghiêm túc thì Leon lại mất tập trung. Cậu bé vừa vẽ chưa lâu đã bỏ cuộc, đi tới đi lui miệng hỏi: "Đâu rồi, mẹ ơi đâu rồi?". Sau một hồi loay hoay, Leon bỏ đi, để lại Lisa tiếp tục kiên nhẫn với tác phẩm của mình. Biểu cảm nghiêm túc đáng yêu của nhóc tỳ làm người hâm mộ không khỏi thích thú.

Trong khi chị gái nghiêm túc thì Leon lại mất tập trung - Ảnh: Internet

Bên cạnh cậu em tấu hài Leon, Lisa cũng nhận được tình cảm yêu thương của đông đảo khán giả khi được xem là người nối nghiệp Hồ Ngọc Hà. Không chỉ có tính cách nhẹ nhàng, từ tốn hệt phụ huynh mà ái nữ người đẹp còn có niềm đam mê với các bộ môn năng khiếu. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà chịu khó đầu tư cho con khi Lisa được học từ múa ba lê đến hội họa.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà chịu khó đầu tư cho con khi Lisa được học từ múa ba lê đến hội họa - Ảnh: Internet

Lisa luôn tỏ ra hớn hở và phấn khích khi được tiếp xúc với các môn năng khiếu. Chưa dừng lại tại đấy, khi được mẹ yêu cầu hát theo bài hát vừa ra mắt, Lisa ngay lập tức đồng ý và líu lo không ngừng. Trước đấy, "bà mẹ 3 con" từng chiêu đãi fan bằng loạt khung hình ái nữ diện váy hồng múa ba lê. Cô bé thể hiện sự dẻo dai và nữ tính bằng cách đứng tạo dáng điệu đà.

Lisa luôn tỏ ra hớn hở và phấn khích khi được tiếp xúc với các môn năng khiếu - Ảnh: Internet

Có người mẹ là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng nên con gái cũng thừa hưởng chất nghệ thuật. Nhiều người dự đoán trong tương lai Lisa sẽ chẳng thua kém mẹ về cả nhan sắc lẫn thần thái. Chính vì thế mà dân tình càng quan tâm tới thiên thần nhí nhiều hơn nữa.