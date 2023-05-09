Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng

Hậu trường 09/05/2023 21:47

Bộ ảnh được Hà Hồ tung ra trước thềm liveshow sắp tới đây tại Đà Nẵng.

Hồ Ngọc Hà tung loạt ảnh mặc áo lưới, thả dáng tuyệt đẹp trên bãi rêu tuyệt đẹp Đà Nẵng. Bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân khiến dân tình khen ngợi không ngớt trước vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ một con hòa cũng với thiên nhiên hùng vĩ.

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh trước thềm liveshow sắp tới. 

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 2
Làn da trắng sứ của giọng ca Cô đơn trên sofa khiến khán giả trầm trồ 

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 3
Vóc dáng không phải dạng vừa của Hồ Ngọc Hà là thành quả của hơn 10 năm luyện tập yoga 

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 4
Trang phục độc đáo cùng làn da nổi bật của Hà Hồ hòa cùng thiên nhiên hùng vĩ tạo nên một tác phẩm thị giác mãn nhãn 

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 5
Hà Hồ hòa mình vào thiên nhiên làm lộ rõ body siêu thực của cô 

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 6
Bộ ảnh được thực hiện khi nữ ca sĩ ghi hình MV Lời nói dối ngọc ngà 

Tâm đắc với ca khúc, Hồ Ngọc Hà cùng êkíp và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư ra Đà Nẵng thực hiện MV trong hai ngày. Êkíp chọn những cảnh đẹp của thành phố như Bãi Rêu Nam Ô, Bà Nà Hills, quảng trường Ánh Trăng để giới thiệu với khán giả. MV không có cốt truyện, chỉ như một cuốn phim ngắn ghi lại những tự sự của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 7
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và ngắm nhìn những địa điểm tuyệt đẹp tại Đà Nẵng".

Hồ Ngọc Hà nói MV là món quà đặc biệt cô tặng khán giả trước thềm đêm nhạc Love Songs Love Vietnam ngày 3/6 tại Đà Nẵng.

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 8
Có thể thấy giọng ca 8X đầu tư nghiêm túc cho sự trở lại lần này với nghệ thuật.

 

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 9
 Trong MV, cảnh Hồ Ngọc Hà nằm trên bãi rêu đầy đá và trơn trượt, hay ngâm mình dưới biển hai tiếng đồng hồ được khen ấn tượng.

 Chỉ sau ít giờ khi bộ ảnh được tung ra, phía dưới bài đăng của nữ ca sĩ nhận được hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc của bà mẹ 3 con. Hồ Ngọc Hà cũng chứng minh được đẳng cấp của một "nữ hoàng giải trí" không phải hữu danh vô thực.

Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng - Ảnh 10
Cư dân mạng cũng không ngớt lời khen ngợi phía bên dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà 

 

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Từ khóa:   sao Việt Hồ Ngọc Hà nữ hoàng giải trí

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