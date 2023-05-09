Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh thả dáng xuất thần trên bãi rêu xanh tại Ô Nam Đà Nẵng

Bộ ảnh được Hà Hồ tung ra trước thềm liveshow sắp tới đây tại Đà Nẵng.
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Hồ Ngọc Hà tung loạt ảnh mặc áo lưới, thả dáng tuyệt đẹp trên bãi rêu tuyệt đẹp Đà Nẵng. Bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân khiến dân tình khen ngợi không ngớt trước vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ một con hòa cũng với thiên nhiên hùng vĩ.
Tâm đắc với ca khúc, Hồ Ngọc Hà cùng êkíp và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư ra Đà Nẵng thực hiện MV trong hai ngày. Êkíp chọn những cảnh đẹp của thành phố như Bãi Rêu Nam Ô, Bà Nà Hills, quảng trường Ánh Trăng để giới thiệu với khán giả. MV không có cốt truyện, chỉ như một cuốn phim ngắn ghi lại những tự sự của Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà nói MV là món quà đặc biệt cô tặng khán giả trước thềm đêm nhạc Love Songs Love Vietnam ngày 3/6 tại Đà Nẵng.
Chỉ sau ít giờ khi bộ ảnh được tung ra, phía dưới bài đăng của nữ ca sĩ nhận được hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc của bà mẹ 3 con. Hồ Ngọc Hà cũng chứng minh được đẳng cấp của một "nữ hoàng giải trí" không phải hữu danh vô thực.