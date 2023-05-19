Con trai Quý Bình lần đầu lộ rõ mặt: Vẻ ngoài bụ bẫm, nhận 'mưa lời khen' bằng hành động đốn tim

Eric được ông bố Quý Bình chia sẻ khoảnh khắc khiến nhiều người lụi tim.

Mới đây, diễn viên Quý Bình đã chia sẻ khoảnh khắc quý tử cất tiếng gọi ba đầu tiên. Theo đó Quý Bình đăng tải đoạn clip ngắn của con trai - bé Eric, trong đó bà xã nam diễn viên liên tục động viên nhóc tỳ gọi tiếng ba. Nam diễn viên xúc động khi lần đầu tiên con trai gọi ba. Vẻ ngoài bụ bẩm, đáng yêu của quý tử nhà Quý Bình khiến người hâm mộ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên khoe rõ mặt quý tử sau thời gian giấu kín. Anh còn tiết lộ hành động của con trai làm bản thân như tan chảy: "Sau tiếng "ba" lảnh lót, cả thế giới dường như đọng lại bởi cú chớp mắt slow motion đầy điệu nghệ của con! Yêu quá đi! Ngày con tròn 14 tháng tuổi".

Biểu cảm tinh nghịch của nhóc tỳ Eric . Nhóc tì đã biết đứng vững và biết làm trò khiến cả gia đình bật cười. Cậu bé gọi "ba" rất rõ và biết mách ba khi bị đau. Con trai Quý Bình có vẻ ngoài y hệt anh từ đôi mắt đến nụ cười. Khoảnh khắc đáng yêu của con trai diễn viên Quý Bình - bé Eric. Doanh nhân Ngọc Tiền và chồng khá hợp ý trong việc dạy dỗ, chăm sóc con hằng ngày. Gần đây, nam diễn viên còn hạn chế công việc showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình. Ngọc Tiền kể: "Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Anh Bình chỉ nhận những chương trình phù hợp để dành thời gian cho gia đình. Khi anh ấy chơi đùa cùng con trai, tôi như người vô hình".

Quý Bình và bà xã doanh nhân Ngọc Tiền chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2020. Con trai Quý Bình chào đời vào tháng 3/2022. Quý Bình hết lòng chăm con nhỏ. Anh tự giặt quần áo của con bằng tay, thay tã, tắm, cho con ăn. Bé Eric là sợi dây kết nối để vợ chồng Quý Bình ngày càng gắn bó. Đặc biệt hai người con lớn của doanh nhân Ngọc Tiền đều yêu thương bé Eric. Hôn nhân Quý Bình - Ngọc Tiền viên mãn kể từ khi đón con trai chào đời. Diễn viên Quý Bình là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc, tiếng cười của Quý Bình và bà xã - doanh nhân Ngọc Tiền cũng được dân tình ngưỡng mộ

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình lộ nhan sắc thật qua camera thường Doanh nhân Ngọc Tiền - vợ diễn viên Quý Bình - bị bắt trọn khoảnh khắc chân thực nhất tại một sự kiện.

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