Vợ chồng Quý Bình: Vượt qua mọi điều tiếng thị phi đến cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, không đặt nặng vấn đề sinh thêm con

Cuộc hôn nhân của Quý Bình cùng bà xã hơn tuổi đã chịu không ít điều tiếng, thị phi. Thay vì lên tiếng, Quý Bình chọn cách im lặng, không bận tâm trước dư luận mà sống cho chính cuộc đời của mình. Hiện tại, vợ chồng Quý Bình đang tận hưởng hôn nhân nhân hạnh phúc, viên mãn và giàu sang.

Quý Bình là diễn viên nổi tiếng, anh cũng thu hút công chúng bởi đời tư khi kết hôn với người phụ nữ hơn anh 7 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có hai con riêng. Cuộc hôn nhân đó đã khiến Quý Bình chịu không ít điều tiếng, thị phi. Thay vì lên tiếng, Quý Bình chọn cách im lặng, không bận tâm trước dư luận mà sống cho chính cuộc đời của mình. Hiện tại, vợ chồng Quý Bình đang tận hưởng hôn nhân nhân hạnh phúc, viên mãn và giàu sang. Vợ chồng Quý Bình hiện tại đang tận hưởng hôn nhân nhân hạnh phúc, viên mãn và giàu sang - Ảnh: Internet Tháng 3/2022, vợ chồng Quý Bình đón con trai đầu lòng. Kể từ khi có quý tử, nam diễn viên cưng chiều bà xã, ủng hộ cô hết mực trong công việc kinh doanh lẫn cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, Ngọc Tiền cũng tiết lộ Quý Bình ít nhận show, chọn lọc các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Kể từ khi có quý tử, Quý Bình cưng chiều bà xã, ủng hộ cô hết mực trong công việc kinh doanh lẫn cuộc sống hằng ngày - Ảnh: Internet Quý Bình luôn đồng hành với bà xã trong mọi khoảnh khắc. Hồi tháng 11 vừa qua, Quý Bình còn lãng mạn quỳ gối cầu hôn vợ hơn tuổi. Nam diễn viên cũng rất yêu thương các con riêng của doanh nhân Ngọc Tiền. Quý Bình còn lãng mạn quỳ gối cầu hôn vợ hơn tuổi - Ảnh: Internet "365 ngày đối với chúng tôi đều là lễ Tết, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui, dẫu cho chẳng phải dịp gì đi chăng nữa tôi cũng được ông xã tặng quà, đánh úp bằng những món quà bất ngờ, điều này khiến tôi hạnh phúc và đây cũng là bí quyết để chúng tôi gìn giữ hôn nhân, luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương", doanh nhân Ngọc Tiền kể cùng Tuổi Trẻ Cười.

Vợ Quý Bình tiết lộ không đặt nặng vấn đề sinh thêm con - Ảnh: Internet Ở độ tuổi U50, doanh nhân Ngọc Tiền tiết lộ không đặt nặng vấn đề sinh thêm con. Bên cạnh đó, cô vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân, rèn luyện thể thao để giữ sắc vóc trẻ trung. Bà xã Quý Bình tâm sự: "Đối với tôi con cái như món quà trời ban, thế nên tôi và chồng để mọi thứ tự nhiên, không quá đặt nặng chuyện sinh thêm con". Vào dịp lễ cuối năm 2022 và Tết Dương lịch, gia đình Quý Bình sẽ cùng nhau đi du lịch phương Tây. Dù bận rộn công việc, nhưng vợ chồng nam diễn viên vẫn dành nhiều thời gian cho bé Eric, muốn con được phát triển trong điều kiện tốt nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-quy-binh-vuot-qua-moi-ieu-tieng-thi-phi-en-cuoc-hon-nhan-hanh-phuc-vien-man-khong-at-nang-van-e-sinh-them-con-539717.html