Vợ chồng Quý Bình kỉ niệm 2 năm ngày cưới, diện mạo của quý tử hiếm hoi được tiết lộ

Hậu trường 12/12/2022 10:48

Mới đây, vợ chồng Quý Bình đã tổ chức tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới tại Phú Quốc. Song, cả hai vẫn giấu dung mạo con trai với công chúng và truyền thông.

Quý Bình là một trong những nam nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình, từ sân khấu kịch, âm nhạc cho đến màn ảnh. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, nam diễn viên còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã doanh nhân Ngọc Tiền sau 2 năm về chung một nhà. Cặp đôi còn vừa chào đón quý tử đầu lòng chào đời. Tuy nhiên, đến nay, cả hai vẫn giấu dung mạo con trai với công chúng và truyền thông.

Mới đây, Quý Bình và vợ đã tổ chức tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới tại Phú Quốc. Khách mời là những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Anh diện trang phục tone trắng lịch lãm, sánh đôi cùng bà xã mặc áo dài màu hồng rực rỡ.

Vợ chồng Quý Bình kỉ niệm 2 năm ngày cưới, diện mạo của quý tử hiếm hoi được tiết lộ - Ảnh 1
Quý Bình xúc động cùng vợ nhìn lại chặng đường 2 năm bên nhau - Ảnh: Cắt từ clip
Vợ chồng Quý Bình kỉ niệm 2 năm ngày cưới, diện mạo của quý tử hiếm hoi được tiết lộ - Ảnh 2
Quý tử hiếm hoi lộ mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Trong tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới tại Phú Quốc, khách mời đều là những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Quý Bình cho biết, vợ đã dụ anh đi chơi cùng người thân để ở lại nhà chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc. Trong khi nam diễn viên diện cả tông trắng với tóc dài lãng tử thì vợ anh lại chọn áo dài cách tân tông hồng cực rực rỡ.

Quý Bình xúc động: "Hai năm qua là khoảng thời gian nhiều biến động với Bình và Tiền nhưng cả hai đã vượt qua và gắn bó yêu thương nhau hơn". Bà xã anh cũng đáp lại rằng: "Cảm ơn những người thân yêu đã luôn ở cạnh và ủng hộ tinh thần cho hai vợ chồng". Không chỉ thế, cô còn trêu ông xã là: "Chú rể năm nào nay đã tay bế tay bồng".

Vợ chồng Quý Bình kỉ niệm 2 năm ngày cưới, diện mạo của quý tử hiếm hoi được tiết lộ - Ảnh 3
Cuộc sống hạnh phúc của Ngọc Tiền và ông xã kém 7 tuổi ngày càng thăng hoa và khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau 3 năm hẹn hò kín tiếng, nam diễn viên Quý Bình và bà xã tổ chức đám cưới vào ngày 12/12/2020. Việc chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình từng khiến cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên qua thời gian, cuộc sống hạnh phúc của Ngọc Tiền và ông xã kém 7 tuổi ngày càng thăng hoa và khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngọc Tiền được mệnh danh là “bà trùm bất động sản” tại Phú Quốc, với việc nắm trong tay hàng loạt dự án “vàng” ở nơi này cũng như sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh đó, người đẹp 7X còn là cổ đông lớn của hàng loạt các công ty khác nhau, từ đầu tư tài chính cho đến giải trí. Không chỉ nổi tiếng bởi sự thành đạt trên thương trường, bà xã Quý Bình còn tạo ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, cùng nhan sắc trẻ trung. 

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