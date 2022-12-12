Danh hài Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp tẩy chay

Hậu trường 12/12/2022 09:52

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã có buổi tập dượt cùng các nghệ sĩ đình đám, tuy nhiên diện mạo của nam danh hài khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, mạng xã hội TikTok đã chia sẻ rộng rãi đoạn clip về danh hài Hoài Linh. Nam nghệ sĩ đã có dịp hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc như: Xuân Hinh, Hồng Vân, Mạnh Quỳnh, Bằng Kiều... trong một chương trình khá lớn của VTV.

Cụ thể, trong clip được chia sẻ, Hoài Linh vẫn giữ phong cách ăn diện đơn giản. Mái tóc được cắt ngắn giúp anh trông bớt khắc khổ hơn. Tuy nhiên, dấu hiệu lão hóa lộ rõ trên mặt nam danh hài. Ở phần mắt của anh xuất hiện nhiều nếp nhăn và dấu chân chim. Bên cạnh đó, bọng mắt của nam danh hài cũng cực to. Nó khiến anh trông mệt mỏi.

Danh hài Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp tẩy chay - Ảnh 1
Hoài Linh lộ vẻ mệt mỏi với bọng mắt to và đầy nếp nhăn ở mắt - Ảnh: Cắt từ clip
Danh hài Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp tẩy chay - Ảnh 2
Hoài Linh được các đồng nghiệp khá quý mến, không có chuyện bị tẩy chay như tin đồn - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào năm 2021, Hoài Linh khi anh vướng phải ồn ào từ thiện và ở ẩn hơn nửa năm. Tới ngày 7/1/2022, nam danh hài mới quyết định trở lại sân khấu. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh và MV ca nhạc. Trở lại showbiz không lâu, anh lại tiếp tục ở ẩn, hạn chế tuyệt đối việc xuất hiện trước công chúng.  

Mặc dù đã được cơ quan chức năng minh oan nhưng cho đến thời điểm hiện tại, công chúng gần như vẫn chưa đón nhận nam danh hài cũng như có không ít người kiên quyết tẩy chay đến cùng.

Danh hài Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khác lạ, làm rõ tin đồn bị đồng nghiệp tẩy chay - Ảnh 3
Dù không xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhưng nam nghệ sĩ vẫn biểu diễn tại một số sự kiện nhỏ, hội chợ - Ảnh: FBNV

Sau hơn 6 tháng im ắng, Hoài Linh bất ngờ tái xuất trở lại vào hồi tháng 4, trong bộ phim điện ảnh Mến gái miền Tây.  Vào giữa tháng 6, danh hài Hoài Linh đã tái xuất với nhiều vai diễn phản diện như Dung Ma Ma - trong vở Hoàn châu cách cách... Dù không xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhưng nam nghệ sĩ vẫn biểu diễn tại một số sự kiện nhỏ, hội chợ và thường xuyên gặp gỡ các nghệ sĩ đàn em.

Từng được hai đơn vị mời quảng cáo cát-sê rất cao, Hoài Linh vẫn từ chối vì lí do này

Từng được hai đơn vị mời quảng cáo cát-sê rất cao, Hoài Linh vẫn từ chối vì lí do này

Gắn bó với một chương trình xuyên suốt, Hoài Linh thậm chí trả lại tiền cát-sê với mục đích giúp đơn vị sản xuất tiếp tục đầu tư vào năm sau.

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