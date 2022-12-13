Quý Bình lần đầu khoe ảnh gia đình nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, hiếm hoi lộ mặt quý tử

Anh chia sẻ: "Cho một ngày đặc biệt. Thiên đường là thứ không cần đi tìm mà chỉ cần nhận ra và tự sáng tạo ra. (12/12/2020-12/12/2022)".

Trên trang cá nhân mới đây, Quý Bình đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem được trang trí cầu kì cùng một bức ảnh kỷ niệm trong ngày cưới của mình. Nam diễn viên hạnh phúc mừng 2 năm về chung một nhà với bà xã doanh nhân.

Bên cạnh đó, bà xã Quý Bình cũng khoe một vài hình ảnh trong tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Quý tử của cặp đôi cũng xuất hiện trong khung ảnh cùng ba mẹ. Cô viết: "Hôm nay thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2022. Kỷ niệm 2 năm Quý Bình đón Nguyễn Ngọc Tiền về chung một nhà! Xin cảm ơn tất cả mình nhé!"

Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã tròn 2 năm về chung một nhà - Ảnh: FBNV

Quý Bình dành nhiều tình cảm cho bà xã, giúp bà xã lấy lại niềm tin trong hôn nhân - Ảnh: FBNV

Dù con trai ra đời từ tháng 3 nhưng đến tận bây giờ thì vợ chồng nam diễn viên mới lần đầu khoe khung ảnh 3 thành viên đầy hạnh phúc. Có thể thấy, con trai Quý Bình giờ đây đã cứng cáp và khá bụ bẫm. Cậu bé hào hứng và dạn dĩ khi được ba mẹ bế ra sân khấu trong tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Ngoài ra, khán giả còn đặc biệt chú ý đến hình ảnh ở phía sau. Đây chính là bức ảnh cưới của vợ chồng Quý Bình và con riêng của bà xã nam diễn viên cũng có mặt trong khung ảnh. Tuy nhiên từ trước đến nay, cặp đôi chưa từng khoe những bức ảnh này.

Quỷ tử của cặp đôi hiếm hoi lộ diện - Ảnh: FBNV

Quý Bình kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vào giữa tháng 12/2020. Sau lễ cưới, kế hoạch hôn nhân của đôi vợ chồng ít nhiều bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Đồng thời, tuy hoạt động trái ngành, cả Ngọc Tiền và Quý Bình dành sự thấu hiểu cho đối phương. Nữ doanh nhân còn hỗ trợ Quý Bình trong nghệ thuật, tự tay lựa chọn trang phục và là khán giả "khó tính" của anh. Trái lại, Quý Bình luôn nhiệt tình tư vấn ý kiến bà xã trong công việc kinh doanh bất động sản.

Ba năm qua, Quý Bình tạm gác lại nhiều kế hoạch nghệ thuật để thành lập công ty riêng về truyền thông, giải trí. Nam diễn viên vốn thích kinh doanh bên cạnh công việc diễn xuất, ca hát. Bà xã Ngọc Tiền lúc này trở thành hậu phương vững chắc, tư vấn và hỗ trợ anh khi bước sang lĩnh vực mới. Đôi vợ chồng vốn bận rộn, dành nhiều tâm sức mỗi ngày cho công việc.