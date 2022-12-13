Hai ái nữ nhà Quyền Linh dạo phố Hà Nội, nhan sắc ra sao mà khiến dân tình khen ngợi xinh đẹp lung linh tựa như 'công chúa tuyết trắng'?

Nhan sắc của hai ái nữ nhà Quyền Linh tiếp tục khiến dân tình mê mệt vì quá xinh đẹp.

MC Quyền Linh được khán giả yêu mến vì là nghệ sĩ giàu lòng nhân ái. Nam MC còn biết cách dạy con sống yêu thương, đối xử tốt với mọi người. Chính vì vậy, Lọ Lem và Hạt Dẻ càng lớn càng chiếm nhiều thiện cảm của công chúng. Vẻ đẹp của hai con gái Quyền Linh luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm khi không chỉ xinh mà còn cực kỳ giỏi giang. Hai ái nữ nhà Quyền Linh - Ảnh: Internet Mới đây nhất trên Instagram, Lọ Lem con gái nhà MC Quyền Linh đăng tải khoảnh khắc vui vẻ cùng em gái Hạt Dẻ dạo phố Hà Nội, tận hưởng không khí lạnh mùa đông. Lọ Lem diện trang phục trắng kín đáo, nhẹ nhàng, phối thêm chiếc mũ len trông phong cách hơn hẳn. Trong khi đọ, Hạt Dẻ lại nổi bật với áo len đỏ, kết hợp cùng chân váy đen ngắn.

Bức ảnh khiến dân tình say mê với nhan sắc của 2 chị em - Ảnh: Interne Dù lên đồ không quá cầu kỳ để đi dạo phố nhưng visual khiến dân tình khen ngợi không ngớt. Lọ Lem và Hạt Dẻ tỏ ra thích thú khi được ba mẹ cho ra Hà Nội du lịch. Hai cô con gái của nam MC liên tục tạo dáng trước máy ảnh. Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, SN 2005), con gái đầu của nam MC Quyền Linh và em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, SN 2008). Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, thành tích học tập của 2 chị em nhà này cũng rất đáng nể khi không ít lần cả 2 khiến cho nam MC nở mày nở mặt với những giải thưởng trong học tập.

Nam MC luôn dạy dỗ 2 con từ những việc nhỏ nhất - Ảnh: Internet Mặc dù nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến, tuy nhiên MC Quyền Linh cùng vợ là doanh nhân Dạ Thảo rất chú trọng trong việc giáo dục con thực hiện lối sống giản dị, biết tiết kiệm, sử dụng tiền hợp lý thay vì phô trương hào nhoáng. 2 ái nữ nhà Quyền Linh thường nhận được nhiều lời khuyên tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trước vấn đề này, bản thân anh không định hướng các con mà để các con tự phát triển theo sở thích cá nhân.

MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên' Mới đây trên MXH, nam MC quốc dân Quyền Linh đã tiết lộ anh đang cảm thấy buồn lòng vì con gái bị cư dân mạng miệt thị ngoại hình.

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