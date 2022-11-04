MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên'

Hậu trường 04/11/2022 15:49

Mới đây trên MXH, nam MC quốc dân Quyền Linh đã tiết lộ anh đang cảm thấy buồn lòng vì con gái bị cư dân mạng miệt thị ngoại hình.

MC Quyền Linh từ trước tới nay luôn nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả Việt Nam. Sở hữu phong cách dẫn chương trình tốt nhờ cách nói chuyện duyên dáng, tuy nhiên điều khiến Quyền Linh được phong làm ''MC quốc nhân'' là khi ông dẫn dắt "Vượt lên chính mình", đây là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vượt qua các vòng thi, họ sẽ được xóa nợ, được vay vốn làm ăn với số tiền tương ứng mà mình thắng được. 

MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên' - Ảnh 1
MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên' - Ảnh 2
Quyền Linh - Ảnh: Internet 

Tại đây, Quyền Linh đã khiến cho khán giả cảm động với câu chuyện ''ăn gian'' thời gian của mình để giúp bà con có được cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Không chỉ có một sự nghiệp thành công, nam mc này còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ. 

MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên' - Ảnh 3
MC Quyền Linh và 2 cô công chúa của mình - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, mới đây nam MC đã lên tiếng giải thích về việc gia đình, đặc biệt là hai con gái lên báo quá nhiều. Anh cho biết: "Tôi chưa bao giờ chủ động đưa thông tin, hình ảnh của con lên báo. Có thể mọi người quý gia đình tôi nên lấy hình ảnh 2 bé đăng fanpage, báo chí. Có thời gian tôi sợ quá, dặn cả nhà đừng đăng gì thì mọi người vẫn đăng lại hình cũ. Tôi trân trọng tình cảm của mọi người nhưng xin đừng hiểu nhầm là tôi khoe khoang".

MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên' - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của nam MC - Ảnh: Internet 

Đồng thời, anh cũng tiết lộ rất xót con khi hai ái nữ nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình. "Tôi từng đọc rất nhiều bình luận như "Con gái ông Quyền Linh đẹp đẽ gì đâu mà khoe hoài", "Ngày nào ông này cũng đăng báo về con mình không chán à?"... Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên, không biết nhiều về showbiz", Quyền Linh chia sẻ.

Có thể thấy MC Quyền Linh không hề có ý định câu view cho 2 cô công chúa của mình và chỉ muốn con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. 

 

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