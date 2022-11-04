MC Quyền Linh xót xa khi con gái bị miệt thị ngoại hình: 'Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên'

MC Quyền Linh từ trước tới nay luôn nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả Việt Nam. Sở hữu phong cách dẫn chương trình tốt nhờ cách nói chuyện duyên dáng, tuy nhiên điều khiến Quyền Linh được phong làm ''MC quốc nhân'' là khi ông dẫn dắt "Vượt lên chính mình", đây là một chương trình truyền hình thực tế dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vượt qua các vòng thi, họ sẽ được xóa nợ, được vay vốn làm ăn với số tiền tương ứng mà mình thắng được.



Quyền Linh - Ảnh: Internet

Tại đây, Quyền Linh đã khiến cho khán giả cảm động với câu chuyện ''ăn gian'' thời gian của mình để giúp bà con có được cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Không chỉ có một sự nghiệp thành công, nam mc này còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.