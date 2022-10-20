Công chúa nhà 'MC quốc dân' Quyền Linh tiếp tục đốn tim khán giả với vẻ đẹp hoàn hảo ở tuổi 17

Mỗi lần được bố mẹ cho lên sóng, Lọ Lem chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng với nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình.
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Quyền Linh hay còn được biết đến với cái tên là ''MC Quốc dân'' của Việt Nam luôn được xem là một trong những nam nghệ sĩ được nhiều người yêu mến nhất, không chỉ nằm ở cái cách anh dẫn chương trình như thế nào mà còn là tấm lòng bao dung, giản dị của anh trong mỗi show mà anh đảm nhận. Tất cả tạo nên một người nghệ sĩ chân chính được yêu mến bậc nhất showbiz ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên bên cạnh khía cạnh thành công trong sự nghiệp của Quyền Linh, khán giải cũng rất ngưỡng mộ về mái ấm của nam MC khi có cho mình một gia đình hạnh phúc. Trong đó 2 cô con gái xinh đẹp luôn là điểm nhấn lớn được nhiều người quan tâm mỗi lần xuất hiện vì quá đỗi xinh đẹp.
Mới đây trên trang cá nhân của minh, Lọ Lem (con gái đầu lòng của Quyền Linh) đã đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khoảnh xinh đẹp khiến ai nấy cũng phải u mê. Cụ thể cô bé dịu dàng trong bộ váy hoa, tết tóc đuôi sam ra dáng thiếu nữ khiến cho những ai nhìn vào chỉ biết u mê không tìm đường lối thoát trước sự xinh đẹp của Lọ Lem.
Dù cho chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi đăng tải trên MXH nhưng nó cũng đã kéo về một lượng lớn fan hâm mộ tương tác và dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp hoàn hảo ở tuổi 17 của công chúa nhà Quyền Linh.
Lọ Lem tên thật là Thảo Linh là ái nữ đầu lòng của Quyền Linh. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo 1m70. Sở hữu gương mặt sắc nét, cùng chiều cao ấn tượng nhiều người dự đoán cô bé sẽ trở thành Hoa hậu trong tương lai gần.