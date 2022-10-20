Công chúa nhà 'MC quốc dân' Quyền Linh tiếp tục đốn tim khán giả với vẻ đẹp hoàn hảo ở tuổi 17

Quyền Linh hay còn được biết đến với cái tên là ''MC Quốc dân'' của Việt Nam luôn được xem là một trong những nam nghệ sĩ được nhiều người yêu mến nhất, không chỉ nằm ở cái cách anh dẫn chương trình như thế nào mà còn là tấm lòng bao dung, giản dị của anh trong mỗi show mà anh đảm nhận. Tất cả tạo nên một người nghệ sĩ chân chính được yêu mến bậc nhất showbiz ở thời điểm hiện tại.

Quyền Linh luôn được khán giả yêu mến trong mọi show anh góp mặt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên bên cạnh khía cạnh thành công trong sự nghiệp của Quyền Linh, khán giải cũng rất ngưỡng mộ về mái ấm của nam MC khi có cho mình một gia đình hạnh phúc. Trong đó 2 cô con gái xinh đẹp luôn là điểm nhấn lớn được nhiều người quan tâm mỗi lần xuất hiện vì quá đỗi xinh đẹp.