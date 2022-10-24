Nổi tiếng là 'MC quốc dân', Quyền Linh cũng phải thừa nhận 'lép vế' trước con gái vì đắt show hơn cả bố

Cả ba nghệ sĩ đã có thời gian trò chuyện thân tình, vui vẻ về gia đình, đam mê nghệ thuật đến kinh doanh. Nam Thư cũng đã bày tỏ sự thắc mắc với Quyền Linh về việc nam MC không quay trở lại đóng phim, đóng kịch, nam MC cho biết: "Anh nhận được nhiều lời mời đóng phim lắm nhưng lấy thời gian đâu ra mà đóng. Đóng kịch cũng được nhưng thời gian đâu mà tập. Đóng kịch mình sẽ mất thêm một buổi duyệt nữa nên rất khó. Anh ngày nào cũng có lịch đi quay hết”.

Mới đây, trong một chương trình, MC Quyền Linh có dịp hội ngộ hai khách mời Nam Thư và Thuận Nguyễn. Sau những phút giây ghi hình, các nghệ sĩ còn mang tới những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ tại hậu trường .

Nam Thư cho biết, cô rất ngưỡng mộ về mái ấm gia đình hạnh phúc của nam MC, đặc biệt là 2 cô con gái xinh đẹp Lọ Lem (Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Thảo Ngọc). Quyền Linh chia sẻ nhờ sự yêu mến của mọi người mà bé Hạt Dẻ còn đắt show hơn cả bố. Cô bé được nhiều người mời tham gia các dự án gameshow nhưng nam MC đều từ chối khéo.

Bé Hạt Dẻ - con gái út của MC Quyền Linh.

Bên cạnh đó, "MC quốc dân" còn tiết lộ một chuyện "dở khóc dở cười" về kỷ niệm của anh cùng cô con gái út. Theo đó, khi rảnh rỗi, anh hay quay những video ngắn đăng trên trang cá nhân chia sẻ với khán giả về cuộc sống, công việc của mình. Trong khi những clip chỉ quay một mình nam MC chỉ "lèo tèo" vào khoảng 1 triệu view thi các video có sự xuất hiện của Hạt Dẻ thì lượt xem tăng cao, có khi hơn 8 triệu. “Con bé biết vì có mình trong clip nên view cao hơn nên con bé càng mua hàng online nhiều hơn”, nam MC hài hước nói về con gái.

Khi được nữ diễn viên hỏi về ý định cho con gái thi Hoa hậu, Quyền Linh thẳng thắn cho biết gia đình vẫn chưa định hướng cho hai con gái tham gia vào giới giải trí: "Con gái anh, bé Hạt Dẻ chỉ dễ thương thôi chứ không quá đẹp đâu. Báo chí và khán giả một phần là vì quý anh nên ‘nâng’ lên thôi chứ đâu có đẹp lắm đâu. Con bé chỉ có một chút dễ thương, ngoan và hiền thôi", Quyền Linh tâm sự với Nam Thư.

Theo Quyền Linh, cả 2 nàng "công chúa" vẫn còn tính cách khá ngây thơ, trẻ con, vẫn chưa đạt đến ngưỡng nhan sắc để thi Hoa hậu. Hầu hết mọi thời gian 2 cô nàng đều dành cho việc học. Bản thân anh cũng không nghĩ đến việc sẽ cho Lọ Lem và Hạt Dẻ dấn thân vào nghệ thuật sớm.

Quyền Linh cho hay trước đây anh ít có điều kiện học hành nên hiện tại anh muốn 2 con chỉ nên chú tâm vào việc trau dồi tri thức. Anh cũng rất sợ để con tiếp xúc với nghệ thuật sớm vì sợ con mê mẩn mà lơ là việc học.

Có thể thấy, sau nhiều năm gia nhập showbiz, dù không còn đóng phim, Quyền Linh vẫn rất đắt show MC, được đông đảo khán giả yêu mến. Nam Thư khi có dịp hội ngộ cùng đàn anh đáng kính, cô cho biết không chỉ thần tượng MC Quyền Linh vì tài năng, nhiệt tình và sự chỉn chu, tâm huyết khi làm việc mà còn ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc với "vợ đẹp, con ngoan" của đàn anh.