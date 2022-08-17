Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà Quyền Linh khoe visual "đỉnh cao" ngày đầu trở lại trường, netizen ưu ái "nữ thần đồng phục là đây chứ đâu"

Nhan sắc xinh đẹp và trong trẻo của hai cô con gái nhà Quyền Linh khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
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Trong số các cậu ấm cô chiêu con nhà sao Việt, bộ đôi con gái của MC Quyền Linh nhận được nhiều chú ý hơn cả. Mới đây, người hâm mộ lại tiếp tục xôn xao trước bộ ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên bước vào năm học mới của Lọ Lem và Hạt Dẻ. Nhân dịp con bước vào năm học mới, vợ MC Quyền Linh đăng tải những hình ảnh 2 cô con gái diện đồng phục học sinh. Cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều xinh đẹp với mái tóc xoăn dài nữ tính cùng gương mặt mộc mạc, khả ái.
Lọ Lem và Hạt Dẻ dù sinh cách nhau chỉ 3 năm nhưng đều sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt xinh đẹp, thanh khiết như ngọc nữ. Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, cô bé Lọ Lem có phần điệu đà hơn khi chọn giày búp bê kèm tất cao cổ, khoác ba lô hồng. Còn Hạt Dẻ lại đi boots, kết hợp với balo đen có phần cá tính. Song, 2 con gái Quyền Linh đều gây ấn tượng với đôi chân thon dài, chiều cao vượt trội.
Được biết, hai con gái của Quyền Linh đang học tại BVIS (British Vietnamese International School) - trường Quốc tế Anh Việt thuộc tập đoàn giáo dục Nord Anglia. Đây cũng được coi là trường có mức học phí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM với mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Để nuôi dạy nên hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và được nhiều người yêu quý như hiện tại, vợ chồng Quyền Linh từng rất chú tâm trong chuyện dạy dỗ và dành thời gian ở bên cạnh con. Khá bất ngờ khi sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz nhưng nam MC lại có lối sống rất dân dã, không phô trường hào nhoáng. Và anh cũng chủ trương dạy cho 2 con lối sống giản dị như vậy.