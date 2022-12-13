Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên viết tâm thư tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái

Hậu trường 13/12/2022 09:16

Mẹ ruột hoa hậu Thùy Tiên đã không sống gần cô từ bé khiến bà vướng tin đồn bỏ rơi con gái, sự việc nên mẹ nàng hậu phải đăng tâm thư phản pháo khi tin đồn ngày càng lan rộng.

Mới đây, trên trang cá nhân mẹ ruột Hoa hậu Thuỳ Tiên đăng tải bài viết dài chia sẻ tâm trạng khi gặp những lời lẽ tiêu cực từ dư luận. Cụ thể, đã không ít lần bà gặp những ý kiến cho rằng bỏ rơi con gái. Mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn.

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên viết tâm thư tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái - Ảnh 1
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và mẹ ruột (Ảnh: FB Thùy Tiên)

Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên viết: "Có những chuyện tôi không nói được! Vì nói ra sẽ hại tới nhiều người, nên tôi không thể nói. Vì tôi nghèo nên không thể cho con tôi một cuộc sống đầy đủ. Vì tôi nghèo nên tôi không thể bảo vệ, giữ gìn cho con tôi được một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi dám khẳng định với bạn một điều rằng, dù đã từng bị bắt bỏ từ lúc mới chưa thành hình, dù tôi biết sinh con ra sẽ khổ, dù không được ở bên con nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi con mình các bạn nhé".

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên viết tâm thư tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái - Ảnh 2

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái.

 Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên viết tâm thư tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái - Ảnh 3

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên viết tâm thư tự minh oan cho bản thân trước tin đồn bỏ rơi con gái - Ảnh 4

Còn nhớ vào ngày 4/12/2021, Thùy Tiên vượt qua 69 thí sinh khác để đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021 được tổ chức tại Thái Lan. Sau đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng cô mùa giải. Ngay lúc này mẹ ruột Thùy Tiên lên tiếng bảo vệ con: "Tôi không hiểu được những người đặt tin đồn mua giải. Họ không tôn trọng quyết định của ban tổ chức một cuộc thi quốc tế lớn. Ban đầu, tôi buồn cho những cố gắng của con không được trân trọng. Về sau, tôi đọc hết thông tin về con trên mạng và phần nào an tâm vì con được công chúng bảo vệ".

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