Mới đây, trên trang cá nhân mẹ ruột Hoa hậu Thuỳ Tiên đăng tải bài viết dài chia sẻ tâm trạng khi gặp những lời lẽ tiêu cực từ dư luận. Cụ thể, đã không ít lần bà gặp những ý kiến cho rằng bỏ rơi con gái. Mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và mẹ ruột (Ảnh: FB Thùy Tiên)

Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên viết: "Có những chuyện tôi không nói được! Vì nói ra sẽ hại tới nhiều người, nên tôi không thể nói. Vì tôi nghèo nên không thể cho con tôi một cuộc sống đầy đủ. Vì tôi nghèo nên tôi không thể bảo vệ, giữ gìn cho con tôi được một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi dám khẳng định với bạn một điều rằng, dù đã từng bị bắt bỏ từ lúc mới chưa thành hình, dù tôi biết sinh con ra sẽ khổ, dù không được ở bên con nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi con mình các bạn nhé".