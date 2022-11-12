Trái với sự vui mừng của người thân và khán giả, mới đây Hoa hậu Thùy Tiên nhanh chóng đính chính mối quan hệ với Quang Linh.
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Kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn là cái tên nhận được sự săn đón khi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Mới đây, cô tiếp tục có dự án kết hợp với Quang Linh. Theo đó, vào tối ngày 10/11, Thùy Tiên - Quang Linh đã mở livestream bán hàng gây quỹ cho trẻ em vùng cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, nàng hậu Thùy Tiên khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác khi đổi ảnh đại diện Facebook cá nhân là hình của đối phương, cặp đôi còn khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi liên tục có những màn tương tác đáng yêu, khiến người hâm mộ lại được dịp “đẩy thuyền”.
Theo làn sóng ghép đôi của cộng đồng mạng, mới đây, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung đã đăng tải bài viết tỏ rõ thái độ ủng hộ cặp đôi Quang Linh - Thùy Tiên: “Rồi chẳng lẽ vừa tốn cây vàng, vừa phải thuê chuyên cơ sang Angola trong ngày ấy? Tôi đau đầu quá”. Tuy nhiên, trái với sự vui mừng của người thân và khán giả, bên dưới bài viết, Thùy Tiên nhanh chóng để lại bình luận đính chính mối quan hệ với Quang Linh. Cụ thể, Thùy Tiên xác nhận chỉ là bạn bè với Quang Linh.
Ngay lập tức, bình luận lên tiếng của Thùy Tiên đã nhanh chóng thu hút dự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ "không chấp nhận" bình luận đính chính mối quan hệ của nàng hậu, một số khán giả tiếp tục “đẩy thuyền” không hề nhụt chí.
Đây không phải lần đầu tiên hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về mối quan hệ của mình và Quang Linh. Trước đó, Thùy Tiên cũng từng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Quang Linh trước truyền thông. Trên thực tế, nàng hậu và nam Youtuber chỉ xem nhau như những người bạn, thi thoảng hợp tác trong công việc. Một bộ phận khán giả cũng không ủng hộ việc "đẩy thuyền" một cách thái quá.