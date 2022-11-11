Mới đây, trong buổi chia sẻ với truyền thông, Thùy Tiên đã nêu quan điểm riêng về vấn đề các Hoa, Á hậu Miss Grand International (MGI) 2022 thường xuyên livestream bán hàng cho chủ tịch Nawat Itsaragrisil. Cô cho rằng hoạt động này của các hậu bối là hoàn toàn bình thường. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 suy luận rằng do những ảnh hưởng xấu từ loạt ồn ào vừa qua nên công chúng có ánh nhìn thiếu thiện cảm hơn về sự việc này.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đầy rực rỡ và đáng nhớ của mình, Thùy Tiên đã bay từ Indonesia trở về Việt Nam để tiếp tục phát triển các dự án cá nhân. Bên cạnh đó, người đẹp đã có một vài buổi trò chuyện cùng truyền thông.

"Tiên thì Tiên chưa có livestream bán khô gà bao giờ cả. Nhưng vấn đề ở đây Tiên nghĩ là khi nào cổ chỉ livestream và không làm gì cho cộng đồng thì mới đáng trách. Còn nếu như cô ấy livestream kiếm được tiền, rồi đi từ thiện thì không có gì cả. Điều đó đâu có gọi là sai quy tắc đạo đức đâu để kiếm tiền.

Có thể mọi người đang có cái nhìn không có thiện cảm về cuộc thi và những lùm xùm trước đó nên mọi điều đều bị đẩy đi một cách tiêu cực hơn. Nói chung là ấn tượng ban đầu lúc nào cũng để lại dấu ấn xuyên suốt. Tiên cũng hiểu, nhưng Tiên không nghĩ nó đáng bị chỉ trích, chê bai. Trừ khi nào họ chỉ quá tập trung vào việc bán hàng mà không làm từ thiện, giúp ích cho cộng đồng thì mới đáng nói." - Thùy Tiên cho hay.

Lời chia sẻ của Thùy Tiên nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ - Ảnh: Internet

Những lời chia sẻ của nàng hậu Việt nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong đó, cô được đánh giá cao về sự thông minh, khéo léo khi nhắc đến những hậu bối của mình. Đồng thời, qua đó, mỹ nhân sinh năm 1998 cũng giúp công chúng có ánh nhìn cởi mở hơn về vấn đề này.

Được biết, sau gần 3 tuần kể từ ngày đăng quang, Miss Grand International 2022 Isabella Menin chưa có hoạt động gì đáng chú ý. Mới đây nhất, cô bị cộng đồng fan sắc đẹp cười chê khi nhận công việc đầu tiên ở cương vị đương kim Hoa hậu là... livestream bán khô gà, nước chấm và mỹ phẩm trên Facebook cá nhân của Chủ tịch Miss Grand International.

Ngoài "công việc" livestream bán hàng, đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới chỉ tham gia các hoạt động tập thể với Top 10 cuộc thi và hầu như không có hoạt động riêng. Nhiều người còn khẳng định, sức hút của cô không bằng Á hậu 1, cũng là Miss Grand Thái Lan - Engfa Waraha.

Miss Grand International 2022 Isabella Menin không có nhiều hoạt động đáng chú ý dù đã đăng quang được 3 tuần - Ảnh: Internet

Không ít ý kiến còn so sánh nhiệm kỳ của Isabella và Hoa hậu Thùy Tiên thời điểm vừa đăng quang. Theo lịch trình trước đây của Thùy Tiên tại Thái Lan, cô tham gia các hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ cùng tổ chức Miss Grand với cương vị Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.