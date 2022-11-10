Lật lại quá khứ, trước đó, cư dân mạng từng dậy sóng trước thông tin á hậu Biển Việt Nam 2016 - Khánh Phương cũng từng bị bà Đặng Thùy Trang công khai tố vay nợ và cố tình quỵt tiền. Theo đó, cư dân mạng soi ra nhiều chi tiết tương đồng với với vụ của Thùy Tiên và còn dí dỏm nói rằng hai nàng hậu đang 'cùng chung số phận'.

Thời gian qua, vụ ồn ào kiện tụng giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thuỳ Trang vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, bà Thùy Trang đâm đơn kiện nàng hậu quỵt tiền bà hàng tỷ đồng. Trong khi đó, phía Thùy Tiên khẳng định chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào từ bà Trang. Thực hư ra sao vẫn đang đợi phía cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Không chỉ vậy, sau cuộc thi, bà còn giúp Khánh Phương lo phẫu thuật thẩm mỹ để ngoại hình đẹp hơn để đi sự kiện lấy tiền trả nợ. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công, Khánh Phương nổi tiếng hơn và đắt show sự kiện hơn. Thế nhưng, cũng ở giai đoạn này, Khánh Phương đơn phương hủy hợp đồng và hứa hẹn sẽ trả đủ tiền cho bà Thùy Trang trong 1 năm. Điều này được bà Thùy Trang đồng ý.

Cụ thể, trước đó, vào khoảng tháng 1/2019, trên trang facebook cá nhân, bà Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã đăng tải bài viết dài tố Á hậu biển Khánh Phương đã vay nợ và quỵt tiền cô chưa chịu trả. Theo bà Trang tiết lộ, Khánh Phương đã vay cô 300 triệu để đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Số tiền này để mua giày dép, quần áo tư trang và vé máy bay, khách sạn, tiền truyền thông. Nàng á hậu Biển Việt Nam 2016 hứa hẹn, sau cuộc thi sẽ làm việc, trả cho Thùy Trang bằng hợp đồng ràng buộc hình ảnh 2 bên có giá trị 1 tỷ 500 triệu.

Theo bà Trang tiết lộ, Khánh Phương đã vay cô 300 triệu để đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ được 4 tháng thì Khánh Phương không trả nợ nữa. Ngoài ra, Thùy Trang cũng tiết lộ Khánh Phương đã nhờ cô mượn thêm 1 tỷ đồng để mua bình chọn cho mình khi tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 nhưng bà Thùy Trang từ chối vì những lần thất hứa trả tiền của Khánh Phương. Đồng thời, bà Trang khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật nếu không nhận được tiền của cô trước ngày 20/1. Bà Trang nói rõ:

"Đến ngày hôm qua, 3/1/2019, sau khi mọi việc vỡ lở, Khánh Phương mới chủ động liên hệ với tôi và nói rằng sẽ trả toàn bộ số tiền trong êm đẹp trước ngày 20/1/2019. Cô ấy yêu cầu tôi hãy gỡ những thông tin trên mạng xã hội xuống để tránh gây ảnh hưởng và tôi đồng ý".

Vụ việc sau đó cũng tạm lắng, không còn ai nhắc đến cho đến hiện tại, vụ kiện của Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang gây nhiều ồn ào thì nàng Á hậu Khánh Phương một lần nữa bị réo tên - Ảnh: Internet

Sau vụ tố không lâu, Á hậu Khánh Phương đã có chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân: "Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tư thế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình".

Vụ việc sau đó cũng tạm lắng, không còn ai nhắc đến cho đến hiện tại, vụ kiện của Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang gây nhiều ồn ào thì nàng Á hậu Khánh Phương một lần nữa bị réo tên. Tuy nhiên, bất ngờ thay, không để nhiều người phải đoán già đoán non, bà Đặng Thùy Trang đã lên tiếng cho biết: "Trước ngày Khánh Phương đi tu, tôi với em vẫn hợp tác vui vẻ, em là cô gái đơn giản và hiểu chuyện. Tôi vẫn thương em và vẫn luôn giúp em trong công việc. Đến giờ em vẫn luôn biết ơn và chúc tết tui".

Chia sẻ với báo chí về quyết định đi tu của mình, Á hậu Khánh Phương cho biết, việc xuống tóc là quyết định mà cô ấp ủ đã từ lâu - Ảnh: Internet

Khánh Phương từng được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Năm 2017, Khánh Phương là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 25 chung cuộc.

Tháng 8/2022, người đẹp Khánh Phương khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng với hình ảnh xuống tóc đi tu bởi trước đó không lâu, cô nàng còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Chia sẻ với báo chí về quyết định đi tu của mình, Á hậu Khánh Phương cho biết, việc xuống tóc là quyết định mà cô ấp ủ đã từ lâu. Bên cạnh đó, nàng Á hậu chỉ xuất gia gieo duyên, tu học trong một tháng. Việc đi tu này nhằm giúp Khánh Phương trưởng thành, nhìn nhận mọi điều một cách nhẹ nhàng và yêu thương hơn.

Từng chia sẻ với báo chí về kế hoạch sau khi hoàn thành khóa tu, Khánh Phương nói: "Trước mắt tôi dành toàn bộ thời gian và tâm trí để tu học một cách nghiêm túc. Vì sau quá trình đi học về tâm lý, tôi nhận thấy thiền định có khả năng giúp cho con người tự chữa lành, tăng trưởng nội lực và cải thiện sức khoẻ.

Bản thân tôi đã thay đổi nhờ đây, nên tôi muốn tu tập miên mật (không gián đoạn) để tự trau dồi. Đến thời điểm phù hợp, tôi sẽ giúp đỡ, cống hiến thật nhiều cho cộng đồng xã hội bằng những kinh nghiệm và kiến thức mình đã tích góp được trong thời gian tu học này’’.