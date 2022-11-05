Trong cuộc họp báo, Thùy Tiên thừa nhận có ký vào tờ giấy do bà Đặng Thùy Trang đưa ra, nhưng cô không hề nhận bất cứ tiền của ai, không nhận tiền từ bà Trang. Mọi thứ là do Ban tổ chức hỗ trợ, kể cả quần áo.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 5/11, trong buổi họp báo của Công ty Sen Vàng, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên công bố chính thức quanh vụ việc bị bà Đặng Thùy Trang (ngụ ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ), khởi kiện ra Tòa đòi bồi thường hơn 2,4 tỷ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên cho biết: "Em không nhận được sự hỗ trợ nào và em nhận ra em đã bị gài. Sau này, em biết việc này không phải xảy ra với mình em mà với nhiều cô gái ở các cuộc thi nhỏ lẻ. Vì các cô gái trẻ không có tiền, họ cố tình gài để sau này ép cặp đại gia để trả lại tiền lại cho họ. Nhiều người do không có tiền nên đã bị ép tham gia vào các đường dây mua bán dâm. Đây là vấn đề đã xảy ra mà không ai dám nói ra".

Cụ thể, khi đang trong quá trình tham gia cuộc thi “Hoa khôi Nam Bộ” năm 2017, bà Trang chủ động liên lạc, hứa sẽ giúp đỡ vì Thùy Tiên có tiềm năng. Tuy nhiên, để đạt giải thì phải có tiềm năng kinh tế nên bà Trang hứa sẽ kiếm người hỗ trợ.

Bên cạnh đó, nàng hậu cũng có biết cô không chỉ đấu tranh cho bản thân mình, mà còn đấu tranh cho các cô gái trẻ để sau này không ai gặp lại trường hợp tương tự.

Cô kiên quyết cho biết: "Trước giờ em không dám làm tới, em biết em có bất lợi, không biết thắng thua như nào. Nhưng bây giờ em không quan trọng tới việc thắng thua, em muốn là sau này không có cô gái nào giống như em. Có thể đây là bước đi rủi ro trong sự nghiệp của em nhưng em vẫn phải nói”.

Thùy Tiên thừa nhận có ký vào tờ giấy do bà Đặng Thùy Trang đưa ra, nhưng cô không hề nhận bất cứ tiền của ai, không nhận tiền từ bà Trang - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, bà Đặng Thùy Trang đã khởi kiện Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đó, vào năm 2017, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ. Cô từng viết giấy vay tiền, cam kết trả sau khi thắng giải. Khi cho Thùy Tiên Vay tiền, bà Trang đã nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay, còn Trang là người làm chứng. Lúc này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký, ghi rõ nhận đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên quỵt tiền.

Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy vay nợ. Tại đây, Thùy Tiên đã xé giấy vay nợ. Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, bà Trang cho rằng việc Thùy Tiên đưa ra các thông tin bịa đặt trên báo, cố tình tố giác hành vi mà bà không thực hiện là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà Đặng Thùy Trang vừa sinh con, do đó các thông tin của Thùy Tiên đưa ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bà, gây ra thiệt hại cho bà về thù lao, các khoản bồi thường khi phải chấm dứt các hợp đồng với đối tác. Từ đó, bà Trang yêu cầu tòa án buộc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

Đến ngày 4/11, Tòa án quận Gò Vấp cũng đã thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.