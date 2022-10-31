Vừa kết thúc một nhiệm kỳ vô cùng rực rỡ, mới đây, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã hé lộ dự án mới sẽ thực hiện vào tháng 11 này trên cương vị cựu Miss Grand International 2021.

Sau hơn 10 tháng đương nhiệm với ngôi vị tân hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên vừa trao lại vương miện cho người kế nhiệm, kết thúc một nhiệm kỳ vô cùng thành công rực rỡ. Những công việc, hoạt động của nàng hậu trong suốt thời gian đương nhiệm ghi được nhiều dấu ấn và nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của nhiều người. Được biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên đã dành ít ngày nghỉ ngơi cũng như tham gia những sự kiện bên lề tại Indonesia. Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thùy Tiên đã có hé lộ việc đầu tiên mà cô muốn làm trên cương vị cựu Miss Grand International 2021.

Thùy Tiên đã kết thúc nhiệm kỳ vô cùng rực rỡ trên cương vị Miss Grand International 2021 - Ảnh: Internet Cụ thể, cô tiết lộ sẽ thực hiện nhiều dự án cộng đồng còn dang dở hoặc chưa kịp hoàn thành tại miền Trung. Thùy Tiên chia sẻ: "Có những dự án, những hành trình Tiên ấp ủ nhưng chưa thể làm được trong nhiệm kỳ vì không đủ thời gian. Giờ sẽ là lúc mình thực hiện thôi. Hành trình đầu tiên đó là StepbyTien sẽ đến với miền Trung vào tháng 11 này nhe". Có thể thấy, dù là ở vị trí nào, song trái tim yêu thương và tinh thần tương ái của Thùy Tiên vẫn mang những giá trị tốt đẹp, lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến với những thế hệ trẻ.

Nàng hậu hé lộ dự án cộng đồng sẽ thực hiện vào tháng 11 này - Ảnh: Chụp màn hình Những ngày vừa qua, sau loạt ồn ào giữa fan sắc đẹp Việt Nam và ban tổ chức Miss Grand International, Thùy Tiên cũng hé lộ tâm trạng đầy nặng nề. Người đẹp cho biết, bản thân đã rất cố gắng và nỗ lực với hy vọng kết thúc nhiệm kỳ thật hoàn hảo thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Những ồn ào vừa qua giữa fan sắc đẹp Việt Nam và ban tổ chức Miss Grand International khiến nàng hậu cũng mang tâm trạng nặng nề - Ảnh: Internet Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu thổ lộ: "Mấy ngày qua, tôi đi chơi cũng không thấy vui. Tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều nên tôi hy vọng cuộc thi kết thúc tốt đẹp để có một nhiệm kỳ hoàn hảo. Nhưng những drama gần đây là điều không ai mong muốn nên buồn cũng buồn rồi. Tôi đã qua thời kỳ không ổn. Bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng hơn thôi!" "Có thể có những kết quả không làm các bạn hài lòng nhưng chúng ta không nên chỉ trích cô gái nào cả. Khi tức giận và chỉ nhìn mọi thứ qua bề nổi, mọi người có thể có những lời lẽ không hay. Nhưng khi biết thêm nhiều chuyện, các bạn có thể sẽ thấy tội lỗi. Tôi nghĩ mỗi cô gái đến với cuộc thi đều có câu chuyện riêng. Chúng ta không muốn ai chỉ trích đại diện nước nhà thì cũng không nên tiêu cực về những cô gái khác", Thùy Tiên chia sẻ thêm.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về những lùm xùm hậu chung kết 'Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022' Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ dài sau những ồn ào của chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới - Miss Grand International 2022.

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