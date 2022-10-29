Theo đó, bà Phạm Kim Dung cho biết, sau khi trao đổi với ông Nawat Itsaragrisil thì vị chủ tịch người Thái khẳng định rằng không hề miệt thị ngoại hình đại diện đến từ Việt Nam: “Ông Nawat khẳng định không hề body shaming Thiên Ân. Trước áp lực từ fan cùng những câu hỏi nặng nề, ông cho biết chỉ trả lời và giải thích vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu giải thích đó cũng hơi nặng nề".

Vào tối ngày 28/10 vừa qua, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã có những chia sẻ xoay quanh các ồn ào của kết quả Miss Grand International 2022 (MGI).

Khi có người hỏi về cảm xúc của Thùy Tiên và Thiên Ân sau sự việc này, CEO Sen Vàng hy vọng rằng các khán giả đừng đối đầu với chủ tịch của MGI. Bà cho biết, mọi phẫn nộ hay các cảm xúc khác từ fan đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho Thiên Ân nên càng khiến người trong cuộc cảm thấy bối rối và đau lòng. Dẫu vậy, mọi người đều động viên lẫn nhau.

“Câu chuyện hiện tại không liên quan đến Thùy Tiên, tôi và cả Thiên Ân. Vì đến lúc này, chúng tôi không đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Chúng tôi bị động trong việc tiếp nhận thông tin. Sự việc hiện chỉ xoay quanh fan của các bên. Tuy nhiên, Tiên buồn lắm. Mọi thứ đang tốt đẹp, bỗng giông bão ập tới. Chúng tôi vẫn đang động viên nhau." - CEO Sen Vàng cho hay.

Về vấn đề các tài khoản MXH của MGI bị tụt hàng triệu lượt theo dõi chỉ trong 1 ngày, bà Phạm Kim Dung cho rằng đây là cảm xúc bình thường của mọi người nên bà rất thấu hiểu và đồng cảm. Tuy vậy, vì số lượng follow hao hụt là quá lớn nên ông Nawat Itsaragrisil cảm thấy khá mất mát.

Chủ tịch Miss Grand International cảm thấy mất mát vì bị hàng triệu người bỏ theo dõi - Ảnh: Internet

Liên quan đến chuyện tổ chức Miss Grand International 2023 tại Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho biết vẫn chưa có cuộc thảo luận chính thức với phía chủ tịch MGI: “Mọi chuyện đang diễn biến theo hướng trước đó chúng tôi không lường tới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giải quyết theo hướng chuyện nào ra chuyện đó. Hiện, MGI cũng bận rộn với công tác hậu kỳ của cuộc thi nên hai bên chưa trao đổi gì với nhau”.

Theo Zing News, Đoàn Thiên Ân khi được hỏi rằng có biết về những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil không thì người đẹp này khẳng định là có nhưng hiện tại "không muốn nhắc đến ông Nawat nữa".