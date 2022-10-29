Bà Phạm Kim Dung tiết lộ cảm xúc của Thiên Ân và Thùy Tiên giữa ồn ào, khẳng định ông Nawat không miệt thị ngoại hình của đại diện Việt Nam

Hậu trường 29/10/2022 09:23

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho biết ông Nawat Itsaragrisil khẳng định không hề body shaming Đoàn Thiên Ân.

Vào tối ngày 28/10 vừa qua, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã có những chia sẻ xoay quanh các ồn ào của kết quả Miss Grand International 2022 (MGI).

hoa hau hoa binh 1
Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết ông Nawat Itsaragrisil nói rằng không hề miệt thị ngoại hình của Thiên Ân - Ảnh: Internet

Theo đó, bà Phạm Kim Dung cho biết, sau khi trao đổi với ông Nawat Itsaragrisil thì vị chủ tịch người Thái khẳng định rằng không hề miệt thị ngoại hình đại diện đến từ Việt Nam: “Ông Nawat khẳng định không hề body shaming Thiên Ân. Trước áp lực từ fan cùng những câu hỏi nặng nề, ông cho biết chỉ trả lời và giải thích vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu giải thích đó cũng hơi nặng nề".

Khi có người hỏi về cảm xúc của Thùy Tiên và Thiên Ân sau sự việc này, CEO Sen Vàng hy vọng rằng các khán giả đừng đối đầu với chủ tịch của MGI. Bà cho biết, mọi phẫn nộ hay các cảm xúc khác từ fan đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho Thiên Ân nên càng khiến người trong cuộc cảm thấy bối rối và đau lòng. Dẫu vậy, mọi người đều động viên lẫn nhau.

hoa hau hoa binh 2

“Câu chuyện hiện tại không liên quan đến Thùy Tiên, tôi và cả Thiên Ân. Vì đến lúc này, chúng tôi không đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Chúng tôi bị động trong việc tiếp nhận thông tin. Sự việc hiện chỉ xoay quanh fan của các bên. Tuy nhiên, Tiên buồn lắm. Mọi thứ đang tốt đẹp, bỗng giông bão ập tới. Chúng tôi vẫn đang động viên nhau." - CEO Sen Vàng cho hay.

Về vấn đề các tài khoản MXH của MGI bị tụt hàng triệu lượt theo dõi chỉ trong 1 ngày, bà Phạm Kim Dung cho rằng đây là cảm xúc bình thường của mọi người nên bà rất thấu hiểu và đồng cảm. Tuy vậy, vì số lượng follow hao hụt là quá lớn nên ông Nawat Itsaragrisil cảm thấy khá mất mát.

hoa hau hoa binh 3
Chủ tịch Miss Grand International cảm thấy mất mát vì bị hàng triệu người bỏ theo dõi - Ảnh: Internet

Liên quan đến chuyện tổ chức Miss Grand International 2023 tại Việt Nam, bà Phạm Kim Dung cho biết vẫn chưa có cuộc thảo luận chính thức với phía chủ tịch MGI: “Mọi chuyện đang diễn biến theo hướng trước đó chúng tôi không lường tới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giải quyết theo hướng chuyện nào ra chuyện đó. Hiện, MGI cũng bận rộn với công tác hậu kỳ của cuộc thi nên hai bên chưa trao đổi gì với nhau”.

Theo Zing News, Đoàn Thiên Ân khi được hỏi rằng có biết về những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil không thì người đẹp này khẳng định là có nhưng hiện tại "không muốn nhắc đến ông Nawat nữa".

Động thái mới nhất của Thùy Tiên hậu kết quả gây tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Động thái mới nhất của Thùy Tiên hậu kết quả gây tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Động thái mới nhất của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên trên trang cá nhân của mình giữa loạt ồn ào về kết quả của Miss Grand International 2022 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Thùy Tiên Nawat Itsaragrisil Phạm Kim Dung Miss Grand International

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh