Động thái mới nhất của Thùy Tiên hậu kết quả gây tranh cãi của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Hậu trường 28/10/2022 17:00

Động thái mới nhất của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên trên trang cá nhân của mình giữa loạt ồn ào về kết quả của Miss Grand International 2022 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang Instagram của mình, Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có động thái đáng chú ý. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên phần story một biểu tượng cảm xúc mang khuôn mặt buồn rầu. Việc làm này của cô được cho là bị ảnh hưởng bởi bài đăng của chủ tịch Miss Grand International (MGI) trên tài khoản cá nhân của ông.

thuy tien 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam), ông Nawat Itsaragrisil đã đăng tải lên story Instagram của mình một dòng chữ: "Are you ready?" (tạm dịch: Sẵn sàng chưa?). Động thái này của chủ tịch Miss Grand International được cho là thể hiện sự giận dữ của ông sau khi chứng kiến các tài khoản MXH chính thức của cuộc thi này mất đi hàng triệu người theo dõi sau đêm chung kết vào ngày 25/10 vừa qua.

thuy tien 2
Bài đăng trước đó của ông Nawat Itsaragrisil - Ảnh: Internet

Được biết, bên cạnh việc kết quả của Miss Grand International 2022 gây tranh cãi thì những phát ngôn gần đây của chủ tịch tổ chức này cũng khiến nhiều người bất bình. Ông Nawat Itsaragrisil đã dành những lời lẽ không hay nói về cơ thể của đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên n và tuyên bố trên livestream của bà Teresa - phó chủ tịch MGI rằng "không còn yêu Việt Nam nữa".

thuy tien 3
Trước ồn ào đêm chung kết vừa qua, Thùy Tiên và ông Nawat có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Trước động thái của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nhiều người đã tỏ ra cảm thông cho cô. Cư dân mạng cho rằng nàng hậu hiện đang là cá nhân khó xử nhất khi đứng giữa chủ tịch Miss Grand International và cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam.

thuy tien 4

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến động viên và bênh vực Thùy Tiên, khẳng định cô không phải tỏ ra buồn hay các cảm xúc tiêu cực khác vì người đẹp không hề có lỗi trong chuyện này.

Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên

Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên

Đây là lần hiếm hoi Quang Linh Vlog có phản hồi khi chuyện tình cảm bị mang ra bàn tán.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nawat Itsaragrisil Nguyễn Thúc Thùy Tiên chủ tịch Miss Grand International

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh