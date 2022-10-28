Động thái mới nhất của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên trên trang cá nhân của mình giữa loạt ồn ào về kết quả của Miss Grand International 2022 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang Instagram của mình, Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có động thái đáng chú ý. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên phần story một biểu tượng cảm xúc mang khuôn mặt buồn rầu. Việc làm này của cô được cho là bị ảnh hưởng bởi bài đăng của chủ tịch Miss Grand International (MGI) trên tài khoản cá nhân của ông.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 28/10 (theo giờ Việt Nam), ông Nawat Itsaragrisil đã đăng tải lên story Instagram của mình một dòng chữ: "Are you ready?" (tạm dịch: Sẵn sàng chưa?). Động thái này của chủ tịch Miss Grand International được cho là thể hiện sự giận dữ của ông sau khi chứng kiến các tài khoản MXH chính thức của cuộc thi này mất đi hàng triệu người theo dõi sau đêm chung kết vào ngày 25/10 vừa qua.

Bài đăng trước đó của ông Nawat Itsaragrisil - Ảnh: Internet

Được biết, bên cạnh việc kết quả của Miss Grand International 2022 gây tranh cãi thì những phát ngôn gần đây của chủ tịch tổ chức này cũng khiến nhiều người bất bình. Ông Nawat Itsaragrisil đã dành những lời lẽ không hay nói về cơ thể của đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên n và tuyên bố trên livestream của bà Teresa - phó chủ tịch MGI rằng "không còn yêu Việt Nam nữa".

Trước ồn ào đêm chung kết vừa qua, Thùy Tiên và ông Nawat có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Trước động thái của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nhiều người đã tỏ ra cảm thông cho cô. Cư dân mạng cho rằng nàng hậu hiện đang là cá nhân khó xử nhất khi đứng giữa chủ tịch Miss Grand International và cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến động viên và bênh vực Thùy Tiên, khẳng định cô không phải tỏ ra buồn hay các cảm xúc tiêu cực khác vì người đẹp không hề có lỗi trong chuyện này.

Phản ứng của Quang Linh khi bị nghi sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên Đây là lần hiếm hoi Quang Linh Vlog có phản hồi khi chuyện tình cảm bị mang ra bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-moi-nhat-cua-thuy-tien-hau-ket-qua-gay-tranh-cai-cua-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2022-518775.html